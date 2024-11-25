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11年前在外野看球！江坤宇變成「世界的小可愛」：感動不可思議

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽，中華隊擊敗日本拿下隊史首冠，賽後球員們紛紛分享感動心情，其中以江坤宇的故事最令人動容，「2013年（經典賽）我也是在外野看球的，現在2024年奪冠真的很感動。」

「從台灣打來日本，又晉級冠軍戰，再到今天贏日本，有太多感動畫面，這一路上真的不可思議。」江坤宇的話語，從一位小球迷到奪冠功臣的蛻變，完美詮釋台灣棒球的成長，江坤宇用美技、全壘打證明自己是「世界的小可愛」。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，左起曾頌恩、張政禹、江坤宇、戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

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▲世界12強棒球賽冠軍戰，左起曾頌恩、張政禹、江坤宇、戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

中華隊內野防守支柱岳東華則感動地說，「太開心了哭不出來，棒球沒有不可能。」他特別感謝教練團的情蒐和守備調度，更讚嘆球迷熱情：「這裡根本就是主場，謝謝他們，我們都聽到加油聲。」

曾頌恩和黃恩賜甚至掐臉、打臉確認不是在作夢。「2024年是永生難忘的一年，真的都是一場夢，我剛狠狠打我自己的臉，好像不是夢」曾頌恩笑說。黃恩賜更特別感謝後勤團隊，「中職各球隊防護團隊都來幫忙，賽後治療到很晚，他們更晚睡，為大家付出。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

守護者吳俊偉日前感性地說，「那些不看好我們的球迷，可以回來看我們了嗎？」奪冠之後，他不忘提醒大家，「可以回來看我們了喔！」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球中華隊奪冠感動球迷

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