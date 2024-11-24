投手調度明快、大量啟用牛棚　曾總解密發想來自世界大賽

記者王真魚／日本東京報導

台灣暌違32年在成棒晉級世界總冠軍戰，投手表現相當出色，防禦率2.83是各隊最佳。投手節奏調度相當明快。總教練曾豪駒分享了球隊在12強賽事中頻繁運用牛棚的策略思維。他表示，這套調度方式主要是從美國大聯盟季後賽汲取靈感。

對於投手調度策略的成功，曾豪駒特別感謝投手教練王建民以及林岳平的貢獻。「從比賽成績來看，投手群的表現有目共睹，這要歸功於餅總明快的調度。」他強調，這種分工明確的趨勢正是現代棒球的發展方向。

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▲世界12強棒球賽東京複賽，曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

在調度方面，未讓先發投手堅持投到6局，曾豪駒說，主要是來自美國世界大賽、季後賽的啟發，「不管是守護者、道奇，他們都是整個比賽過程，狀況發生時，都能夠節奏很明快地做一個調度，當然不一定會有很好效果，不過呈現出來是非常有幫助，這也有跟投手教練溝通過，看我們球隊型態是否適合這樣方式，的確這次呈現出來不錯。」

針對今晚與日本隊的冠軍戰，曾豪駒透露林安可將先發上陣，而陳傑憲的腳傷已無大礙，將擔任中外野手。

談及對戰日本隊先發戶鄉翔征，曾豪駒肯定對方實力，並指出部分選手在今年三月交流賽時已有過對戰經驗。「我們有持續蒐集情資，會依實戰狀況隨時調整應對策略。」

值得注意的是，本屆賽事中華隊在打線安排上一改過往重視大砲與明星選手的迷思。曾豪駒歸功於打擊教練高國輝與彭政閔，「他們不斷給予選手信心，提供明確的打擊方向。每位選手都具備代表台灣的實力，我們要做的就是讓他們更相信自己。」

從預賽一路闖到冠軍戰，睡眠還好嗎？曾豪駒笑稱，只要能夠睡著都很好。

今晚與日本隊在本屆賽事第三度交手，曾總直言，是非常值得期待的事。「既然一路走到這裡，希望選手們能無後顧之憂地展現全部實力。」他也特別提到，教練團的磨合已達最佳狀態，這也是球隊能夠一路挺進冠軍戰的關鍵因素之一。