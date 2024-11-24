最佳第六人領跑者！　綠衫軍普理查德三分數據直逼柯瑞

▲▼塞爾提克普理查德。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

衛冕軍波士頓塞爾提克本季板凳殺出奇兵，先前被外界定位成純射手的綠衫軍185 公分後衛普里查德（Payton Pritchard）本季場均15.5分，三分球命中率41.9%，皆創下生涯新高，被視為2025年度最佳第六人獎項的領跑者。

普理查德在2024賽季場均9.6分，本季有大躍進，目前15.5分，外加2.8助攻、2.6籃板、1.1次抄截。

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根據體育博彩網站FanDuel數據顯示，普理查德是目前年度最佳第六人獎項的賠率領跑者。會有這一現象，不僅是因為他的出場時間和出手次數增加，普理查德同時也提升了效率，普理查德表示，「我永遠不會為了贏得這個獎項（最佳第六人）而『犧牲正確的比賽方式』。」

普理查德憑藉在去年NBA總冠軍賽中的2記驚人三分壓哨球，成為廣為人知的綠衫軍球員，但他被球迷普遍定位為「純射手」，然而，普理查德不希望自己僅被視為一名射手，「如果有人只把我當作射手，這會有點困擾我，因為我不只有投籃技能。」，普理查德補充道，「我想成為一個全能的球員，能在每個方面都表現出色。」

普理查德本季場均三分出手8.9次，命中率41.9%，接近歷史紀錄。NBA歷史上，只有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和里拉德（Damian Lillard）能整個賽季三分命中率超過40%且場均出手超過9次。且普理查德在底角三分的命中率高達52.4%，真實命中率66%，在場均至少出手10次的球員中排名聯盟第8。

塞爾提克先發後衛哈勒戴（Jrue Holiday）表示，「普理查德可以突入禁區得分，也能在三分線外得分，甚至能從logo得分。」，當普理查德在場上時，塞爾提克的進攻效率每百回合高出6.4分。

普理查德非常重視休賽季的訓練，他甚至會付錢找海外球員與他訓練，以獲得真實的比賽感受。普理查德表示，夏天對他來說不是休息的時間，而是「為自己的比賽增加新技能的機會。」，在今年休賽季，他專注於移動中和運球後的投籃，這些努力也直接反映在本季數據。

當普理查德受掩護後直接投籃時，每回合得分高達2.143分。且他場均有3.5次運球後出手，命中率為34.7%，比上賽季的30.6%（場均1.4次出手）有所提升。他目前與活塞射手畢斯利（Malik Beasley）並列聯盟三分命中數第8（52球）。