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神級畫作再現！明德國小架大螢幕全校集氣12強挺台灣

▲▼ 明德國小師生挺中華隊 。（圖／家長提供）

▲明德國小師生挺中華隊、受邀到電影院觀戰 。（圖／家長提供）

記者王真魚／日本東京報導

繼去年三月世界棒球經典賽（WBC）的熱烈迴響後，台北市明德國小再度凝聚全校親師生的力量，為今晚的世界12強棒球賽台日冠軍戰加油打氣。學校特別申請取得愛爾達正式授權，將在校內架設大螢幕進行轉播，讓全校師生能一同見證這場重要賽事。

「這次台灣隊的表現真的太令人感動了！」明德國小師生以及家長一路從預賽看到決賽，期間曾受威秀京站邀請到電影院觀戰。一位家長透露，學校的加油留言板已經被孩子們的祝福與鼓勵塞滿。學生們更自發性地帶來了各式應援小物，從國旗到超大型國旗都準備齊全，展現出對中華隊的熱情支持。

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▲▼ 明德國小師生挺中華隊 。（圖／家長提供）

▲▼明德國小加油牆 。（圖／家長提供）

▲▼ 明德國小師生挺中華隊 。（圖／家長提供）

聯絡簿神級畫作「老黑」老師，這次也再度揮毫作畫，為中華隊選手繪製多幅精美的手繪肖像。這些畫作與學生的加油留言一同布置在校園走廊的「超大加油牆」上，旁邊還貼心標示了賽事轉播時間，方便師生追蹤賽況。

以「讓每個孩子發揮所長，找到自己的舞台」為教育理念的老黑老師，前年帶領學生關注中職季後賽時，就因在教室黑板上作畫引起熱議。當時他看到學生在聯絡簿上寫下支持中信兄弟三連霸的心願，隨手畫下王威晨的肖像，沒想到引發「敲碗」效應，讓他的球員畫作在網路上廣受歡迎。

「今天晚上一定要贏日本！」全校師生將學生們的集氣加油聲，盼遠遠傳達到東京巨蛋球場。在這個特別的夜晚，明德國小期待傳達台灣棒球精神傳承。運動賽事不僅能凝聚向心力，更能讓學生學習到面對勝負的態度，以及永不放棄的精神。期待今晚的比賽，能為孩子們留下難忘的共同回憶。

▲▼ 明德國小師生挺中華隊 。（圖／家長提供）

▲ 明德國小師生挺中華隊 ，老黑老師神級作畫再現 。（圖／家長提供）

▲▼ 明德國小師生挺中華隊 。（圖／家長提供）

▲明德國小師生挺中華隊，愛爾達授權轉播。（圖／家長提供）

關鍵字： 中華隊棒球加油明德國小台日冠軍戰

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