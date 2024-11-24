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朗神降臨！日本隊球員秒變小粉絲　網：連教練都變成少年模樣

▲▼電競12強冠軍戰，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▼世界12強棒球賽東京複賽賽前，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台日大戰23日開打強，超級巨星鈴木一朗降臨東京巨蛋，日本武士隊選手都恭敬地迎接鈴木一朗，引發社群關注：「連教練都變回少年模樣」。

在23日東京巨蛋舉行的世界12強賽超級循環賽中，水手隊會長特別助理兼教練的鈴木一朗突然現身，日本代表隊武士隊選手恭敬的態度引起日本球迷熱議。

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▲▼世界12強棒球賽東京複賽賽前，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽賽前，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽賽前，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

據日媒《THE ANSWER》鈴木一朗是為了出席WBSC同時舉辦的電競國際賽「e世界12強賽」決賽開幕式而來。他身穿一身灰色服裝現身球場，讓前來觀看日台大戰的球迷一陣驚呼。離開時，他還主動喊道：「喔！龜井！」武士隊的龜井教練立即鞠躬握手。正在進行打擊練習的清宮也不斷深深鞠躬，雙手握住一朗的手。

日本網友在X（前推特）上紛紛留言：「龜井教練在一朗面前也變回少年模樣了」、「典禮結束後去跟日本代表隊打招呼，氣場真的不一樣」、「一朗超帥的，小園看到他時的表情超有趣的」。

清宮在與一朗交流後接受採訪時透露：「他說『我一直有在看喔』，還說『牽制球要接住啊！』」原來是一朗在調侃他18日對多明尼加之戰時，漏接投手的牽制球。清宮表示他之前就認識一朗，「（見面）好久不見了。很開心他連牽制球都有在關注，沒想到他連這種細節都有在看。」

▲▼電競12強冠軍戰，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽賽前，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼電競12強冠軍戰，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

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