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大家都想贏！落後4分曾頌恩一棒「拉回信心」　江坤宇美技引關注

江坤宇（右）。（圖／報系資料照）

▲江坤宇（右）在比賽中展現多次精彩守備，連日本媒體都讚不絕口。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

在這次棒球12強超級循環賽中，雖然台灣於昨（23）晚上對上日本，但由於當時台日兩國已經確定進入冠軍賽，因此23日的賽事已經變成兩國代表隊的「消化試合」。雖說如此，台日兩國依舊廝殺得難分難捨。其中在台灣落後4分的時候，曾頌恩一記安打協助破蛋，成功拉回團體氣勢與國人的信心。而游擊手江坤宇在比賽中多次展現守備美技，也引發日本媒體關注。

在昨日的賽事中，台灣開局就以4分落後，整體氣勢一直低迷到3局上，當時林立獲得保送，後續又靠曾頌恩一記二壘安打，成功將林立帶回本壘，幫助台灣破蛋。

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而在5局上時，日本隊投手早川隆久失控球變多，不僅連續奉送2次保送，甚至讓林立打出穿越安打，幫台灣再拿1分，而吉力吉撈．鞏冠佑因滿壘時獲得保送，幫助台灣再拿1分，讓台日雙方差距僅剩下1分。可以說是，沒有曾頌恩那記二壘安打，很難在五局時出現這種「追得上日本」的氛圍。

賽後，曾頌恩也表示「每次我都覺得不輸他們，只是都差那麼一點，就差臨門一腳」。曾頌恩也提到，日本之所以強，在於打線串聯得很好。而對於今（24）日的12強冠軍賽，曾頌恩也表示，「大家都想贏的心很強烈，我們會開會討論，教練也會給一些策略，希望全力以赴能有好結果。」

而在昨晚整場比賽中，游擊手江坤宇的表現可以說是可圈可點，就連日本媒體在拍攝江坤宇守備時，還特別拍了西武隊的游擊手源田壯亮。江坤宇受訪時也提到「源田還是我學習的對象，他的接球實在太舒服了」。江坤宇也提到，之前看到源田在大巨蛋的守備，自己也想要效仿。

談論到本次比賽中，江坤宇一記撲接失敗。江坤宇也直呼可惜的解釋「那球接到手套最前面，撲下去時手撲到地板，結果球就掉出來」。江坤宇也強調，自己並沒有刻意想要展現美技，只是單純的想把每一球都守下來。

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關鍵字： 曾頌恩周刊王

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