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徐生明盃少棒開幕掀《阿帕次》熱！各國小將體驗台灣文化

▲香港隊小球員參觀手作漂漆扇。龜山少棒隊尋求衛冕，多慧號來加持。各隊小球員載歌載舞。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

▲選手之夜各隊小球員載歌載舞。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第12屆徐生明國際少棒錦標賽23日盛大開幕，不僅賽事精彩，主辦單位更安排多項文化體驗活動，讓來自各國的小球員認識台灣文化。

晚上的選手之夜歡迎晚宴在永靖夜市席開近百桌，端出道地辦桌料理，讓小球員品嘗台灣特色魯菜。各隊登上行動舞台車表演時，韓國流行曲《阿帕次》（APT.）成為最受歡迎歌曲，不分國籍的小球員輪番上陣尬舞，將晚會氣氛帶到最高點，這首歌在晚會中重複近十次，堪稱本屆賽會主題曲。

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▲香港隊小球員參觀手作漂漆扇。龜山少棒隊尋求衛冕，多慧號來加持。各隊小球員載歌載舞。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

▲香港隊小球員參觀手作漂漆扇。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

白天，大會安排外隊球員到成美文化園體驗漂漆扇製作。韓國首爾隊的石陞浩表示，這與韓國的扇子製作方式不同，相當新奇。香港藍鴝隊的楊禮賢也讚嘆台灣傳統工藝之美，而來自美國的Gabriel Andew Gusak更是讚不絕口。

在賽事方面，尋求衛冕的桃園市龜山國小今晨以18比0擊敗台中市萬豐國小，展現強勁奪冠實力。龜山總教練陳明宏透露，本次派出全主力小六球員出戰，希望能奪下隊史第八冠。球隊參觀成美文化園時，還特別在「李多慧樹」和「多慧號」遊園車前合影，期待能獲得好運。

這項賽事去年首度在彰化舉辦就造成轟動，今年更擴大規模，成功結合棒球運動與在地文化，讓各國小將留下難忘回憶。

▲香港隊小球員參觀手作漂漆扇。龜山少棒隊尋求衛冕，多慧號來加持。各隊小球員載歌載舞。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

▲龜山少棒隊尋求衛冕，多慧號來加持。（圖／中華民國徐生明棒球發展協會提供）

關鍵字： 少棒錦標賽台灣文化台灣傳統工藝體育國際

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