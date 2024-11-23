陳冠偉12強5戰1.80防禦率 爸媽到場見證好投

▲世界12強棒球賽，陳冠偉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

味全龍投手陳冠偉今天對日本之戰，後援1.2局封鎖對方攻勢，沒有失分，預賽至今防禦率僅1.80。他在賽後透露，爸媽都有來看他，期待明天晉級冠軍戰，繼續一場一場來挑戰。

陳冠偉在6局1出局得點圈有人登板，三振牧秀悟後再製造滾地球出局，7局續投，則送出三上三下，包括三振古賀悠斗。目前在12強已經出賽5場，防禦率1.80。

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「每個人角色不一樣，上場時大家都有完成任務與責任，都有做好，相信大家跟隊友。」陳冠偉表示，球隊士氣從第一場比賽到現在都維持在高檔，隊長也持續鼓勵球員，以「一場一場來挑戰」的心態面對每場比賽。

談到與日本打者的交手經驗，陳冠偉指出，上場要相信自己丟出去的球，「全力去丟，相信會有好事發生。」對於面對日本強打者牧秀悟，他則保持平常心，「他只是其中一個打者，把他解決掉是主要目標。」

關於日本球迷的應援文化，陳冠偉坦言感受到與台灣的差異，但認為台灣球迷的應援更具震撼力。他也分享了自己的投球準備過程，強調在場下進行模擬和意象訓練的重要性，「不斷跟打者模擬訓練，上場後全力去丟，都有照著自己想法。」

陳冠偉也提到牛棚整體表現出色的原因，在於投手群之間良好的溝通與經驗分享。「都會分享場上遇到打者的應對方式，下來後都會跟後面投手分享。」