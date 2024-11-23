曝原本換郭俊麟！曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊以6比9不敵日本隊，賽後記者會日媒持續追問「臨陣換先發」議題。總教練曾豪駒除向陳柏清道歉外，也期許這次經驗能成為他成長養分。

「其實本來要換郭俊麟，但大會規定必須是左投手，所以對柏清比較抱歉，讓他連續兩天先發。」面對日媒連番提問，曾豪駒坦承歉意。對於日本總教練的態度，他表示：「總教練有表示他可以理解，但我們無法評論更多。」

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針對外界擔心陳柏清信心受創，曾豪駒給予鼓勵，「我相信這場比賽對他來說是養分，能把經驗帶回去，成為明年最好的養分。當你低潮時，低潮就是你未來高峰的基石，只要撐過這段時間，就是他成長的時候。」

曾豪駒也透露賽前已和陳柏清溝通：「有跟他說今天還是要準備出賽，他也說OK沒問題。」他讚許全隊表現：「雖然今天狀況沒那麼好，可能是受昨天影響，但後續投手都掌握住教練交付的任務，這感覺很好。」

對於今日比賽，曾豪駒對球員展現的韌性感到欣慰：「選手不是一開始失分就被壓著打，過程中都有拉鋸戰，也給對手投手壓力，充分展現不想輸的企圖心，這表現很好。」最後，他期待明天能打出一場精彩比賽，全力爭取最後勝利。

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清。（圖／記者李毓康攝）