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不斷更新／委內瑞拉代打3分砲！8局扳平美國5比5

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，美國隊辛普森（Chandler Simpson）。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，美國隊辛普森（Chandler Simpson）。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強23日複賽最後一天，美國與委內瑞拉交手攸關中華隊命運的一戰，美國雙投壓制委內瑞拉，6局上安打串連進帳2分，拉開至5比0。東京巨蛋台灣球迷喊「三振」，委內瑞拉6局下追回1分，8局下代打3分彈扳平比數5比5。

美國首局由辛普森（Chandler Simpson）擊出安打，盜上二壘又盜三壘，沃德（Ryan Ward）選到保送，留下殘壘。

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美國2局上進攻連兩保送上壘，瑞特（Luke Ritter）執行短打攻佔上壘，滿壘時刻辛普森適時安打先馳得點。蕭（Matt Shaw）滾地球再下一城，以2比0領先。

美國杜森（Touki Toussaint）先發主投4局，僅被敲2安打，奪4次三振，有2次保送無失分。前一戰遭潘傑楷砲轟的側投再度上陣，梅嫩德斯 (Antonio Menendez) 中繼1局無失分，目前5局2比0領先。

美國6局上進攻，鮑德溫（Drake Baldwin）掃二壘安打，瑞特（Luke Ritter）選到保送， 辛普森擊出高飛犧牲打進帳1打點，蕭（Matt Shaw）、威廉斯（Carson Williams）連續安打再添2分。由於美國隊比分超過9分也對台灣不利，因此東京巨蛋場內也開始響起台灣球迷喊出「三振」的聲音，讓美國隊結束進攻。

委內瑞拉6局下反攻，阿馬里斯特（Alexi Amarista）、H.羅德里格斯 （Herlis Rodriguez）敲安打串連追回1分，美國5比1領先胃內瑞拉。

委內瑞拉8局下反攻，佩雷茲（Hernan Perez）、佩瑞茲（Carlos Perez）兄弟檔安打串連攻佔一、三壘，代打卡斯蒂略（Diego Castillo）開轟三分彈，追平為5比5。

委內瑞拉對美國之戰，台灣球迷必須幫美國加油，對台灣情勢較為有利。若委內瑞拉落敗，台灣即使輸給日本，仍有望以TQB優勢晉級；反之，若委內瑞拉取勝，台灣必須擊敗日本才能挺進決賽。
 

關鍵字： 棒球世界12強美國隊委內瑞拉中華隊

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