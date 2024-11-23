日媒讚張奕、陳冠宇好投！　日網驚呼台灣好強：可能是決賽對手

▲陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊昨(22)日在世界棒球12強複賽以8比2打爆美國，前2戰取得1勝1敗，日本媒體誇讚曾旅日的投手張奕、陳冠宇表現出色，稱台灣採用「細緻的投球策略」，成功壓制美國的打線，日本網友則紛紛讚嘆，「台灣好強啊！」「美國是來觀光嗎？」「日本武士隊決賽對手可能會是台灣。」

儘管在12強複賽首戰遭到委內瑞拉徹底封鎖，以0比2敗北，中華隊在第2戰對美國隨即火力全開，狂敲14支安打，最終以8比2大勝，拿下複賽首勝，也是近21年來對美首勝，團隊士氣大振，目前戰績1勝1敗，今(23日)晚將迎戰複賽2勝0敗的衛冕軍日本。

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▲▼張奕 。（圖／記者李毓康攝）

日本媒體對台美大戰中，中華隊的投手安排印象深刻，「從第3局開始，台灣隊採用了7名投手接力的細緻投球策略，成功壓制了美國的打線。」並特別點名曾旅日的張奕和陳冠宇好投。

「曾在歐力士和西武效力的張奕，連2天登板，作為第5任投手投了1局，僅被打出1支安打，無失分，並送出2次三振。第8局，曾在橫濱和羅德效力的陳冠宇投了1局，沒有被敲出安打，無失分，有1次四壞球和1次三振，表現同樣出色。」

日本網友看了台美大戰後，有人驚呼「台灣好強啊！」「日本武士隊的決賽對手可能會是台灣。」還有人納悶，「美國這次是不是只是來觀光的？看起來他們派出的選手大多是二線的，結果輸給了實力強勁的台灣。」「這次美國隊在對日本和台灣都表現得很慘，他們不能在下次比賽中表現得如此糟糕。希望他們能以大聯盟球員為核心重新組隊，迎接下一次比賽。」

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