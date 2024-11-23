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台灣今晚抗日拚晉級冠軍戰　三種劇本一次看

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，台灣昨役擊敗美國隊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

世界棒球12強複賽在東京巨蛋火熱進行中。台灣隊在首兩場比賽中1勝1敗，與委內瑞拉同列第二，還有晉級冠軍戰希望。今晚6點（台灣時間），台灣將迎戰以2勝0敗位居第一的日本隊，這場比賽的結果將對晉級決賽有關鍵影響。

台灣與日本是雙方繼預賽後的再度交手。日本在22日的比賽中以9比6逆轉擊敗委內瑞拉，複賽取得2連勝，並將國際賽事連勝紀錄刷新至26場。本場比賽中，日本靠著牧秀悟的滿壘全壘打奠定勝基，展現強大攻勢。

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台灣若想晉級，需力求贏下今晚這一戰，或避免大失分，提升在得失分率差（TQB）上的競爭力。 目前，四隊複賽各隊成績日本2勝0敗、台灣與委內瑞拉1勝1敗，美國則是0勝2敗墊底。

今天上午進行的委內瑞拉對美國之戰，若委內瑞拉落敗，台灣即使輸給日本，仍有望以TQB優勢晉級；反之，若委內瑞拉取勝，台灣必須擊敗日本才能挺進決賽。 若三隊形成2勝1敗平手局面，將依據大會規則採用TQB（得失分率差）來決定晉級隊伍。TQB計算公式為「（得分 ÷ 攻擊局數）－（失分 ÷ 防守局數）」。

截至目前，日本以18得分、7失分（+0.458）居首，台灣以8得分、4失分（+0.250）暫列第二，委內瑞拉則以8得分、9失分（-0.059）排名第三。

對台灣而言，如何限制日本強大火力，並在攻防兩端穩定表現，將是能否晉級決賽的關鍵。此戰推出旅美小將林昱珉先發，全力搶勝。

關鍵字： 棒球世界棒球12強台灣隊日本隊晉級戰

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