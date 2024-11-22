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「這是讓我扭轉印象的機會」張政禹無懼失誤敲安嗨到忘記慶祝

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，張政禹 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，張政禹 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

台灣今以8比2擊敗美國，12強首次先發三壘手的張政禹，雖有一次失誤，但隨後展現穩健守備，還貢獻1分打點關鍵安打。他在賽後直呼，今天能上場真的很亢奮，很希望能為台灣出一份力量。

「今天早上（賽前）才知道要先發。」張政禹透露，「當下想說機會來了要好好把握，這是一個可以讓人家扭轉對我印象的機會。」

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面對3局發生失誤，張政禹展現強大心理素質，「因為國際賽沒了就沒了，如果選擇害怕的話，做什麼事情都不好受，只有選擇把它忘記，才能做得愈來愈好。」

「其實不會緊張，反而很興奮。」首度入選國家隊的張政禹坦言，「希望可以為台灣作出貢獻。因為我從小沒有打進中華隊過，能為台灣貢獻小小心力，對我來講就已經很好。」

談到打下超前安打的當下，張政禹笑說差點忘記慶祝，「三壘指導教練是叫我跑三壘，但我自己覺得跑不過去，反而在想為什麼沒有跑去三壘，也忘記慶祝了。」

面對每一次防守機會，張政禹都全神貫注，「因為是三壘，每一個出局數對我來說都很關鍵也很重要，就很振奮。」9局下更是期待，「那時候想說，拜託球打來，拜託球打來，我要結束這場比賽。也很謝謝隊友、俊偉，帶領我們拿下勝利。」

明天繼續三壘位置？張政禹展現成熟心態，「教練團怎麼安排我就怎麼做，能為台灣出一份力，我已經覺得很感恩。」他也分享教練給的建議，「最主要就是相信自己，不要害怕失敗，這是這次進來教練給我們的想法，我們每個人也很盡力去做好該做的事情。」

關鍵字： 棒球張政禹台灣國家隊12強

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