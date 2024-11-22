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中華男籃飛紐西蘭「機位分配曝」　游艾喆、盧峻翔進入12人名單

▲▼中華男籃啟程飛往紐西蘭。（圖／翻攝自Facebook／中華民國籃球協會 - CTBA ）

▲中華男籃啟程飛往紐西蘭。（圖／翻攝自Facebook／中華民國籃球協會）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃昨(21)日在主場狂勝香港30分，收下亞洲盃資格賽第2階段首勝，今(22)日啟程飛往紐西蘭，雙方將在25日交手。根據籃協公布的12人名單，少了前役上半場獨拿12分的小將馬建豪、周桂羽與高錦瑋，加入旅日天才控衛游艾喆、PLG上季MVP盧峻翔和陳冠全。

中華男籃今早飛往紐西蘭，備戰25日登場的亞洲盃資格賽第2階段客場賽事，12人名單出現異動，前一場對香港名單上的馬建豪、周桂羽和高錦瑋遭割愛，由游艾喆、盧峻翔和陳冠全頂替進入名單。

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▲旅日天才控衛游艾喆，此次也入選中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

▲旅日天才控衛游艾喆。（圖／記者杜奕君攝）

小將馬建豪前一場上半場就砍了3顆三分球，1人獨攬12分，不過他昨日賽前就有感冒症狀，賽後突然發燒就醫，教練團考量他的身體狀況，決定讓他留在台灣休息；其他人選的更換，則是義大利籍主帥圖齊根據球員狀況以及因應對戰需求所做的調整。

至於外界所關心的「機位」，去程有5個商務艙，由教練來分配，回程奧克蘭回台北，全是商務艙。中華隊到紐西蘭之後，所有隊職員住宿也都是單人房規格。

中華隊年初曾在主場以「全本土」陣容應戰，以69比89慘敗給紐西蘭，這次徵召7名旅外戰將，加上新任歸化洋將高柏鎧坐鎮禁區，有望一雪前恥。

中華隊對紐西蘭12人名單：陳盈駿、林庭謙、林秉聖、劉錚、阿巴西、胡瓏貿、蘇士軒、曾祥鈞、陳冠全、游艾喆、高柏鎧、 盧峻翔。

▲中華男籃盧峻翔。（圖／記者杜奕君攝）

▲上季PLG年度MVP盧峻翔。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 中華男籃亞洲盃游艾喆盧峻翔

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