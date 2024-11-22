史上首位指定打擊MVP！大谷翔平驚喜攜妻與愛犬同框慶祝

▲大谷翔平與妻子田中真美子及愛犬「彈額頭」一起慶祝。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平（30歲）於22日（台灣時間）獲得國聯最有價值球員（MVP），這是他繼2021年、2023年後第三度獲得此殊榮。當天的頒獎轉播中，他首度與妻子真美子及愛犬「額頭」一同分享這歷史性時刻。

本季對大谷來說充滿挑戰與轉變。去年9月接受第二次右肘手術後，他在復健期間仍以史上最高額的10年7億美元合約加盟道奇，勇於挑戰新環境。開季初雖遭遇長期合作的翻譯水原一平突然離職的意外事件，但他展現堅強的意志力，持續繳出優異表現。

本季大谷以專任指定打擊者身份，繳出驚人成績：打擊率0.301、54支全壘打、130分打點、59次盜壘，不僅成為史上首位達成「50-50」的球員，更創下多項個人與日本球員紀錄。這也是大聯盟史上首次有DH專任球員獲得MVP殊榮，展現他即使在逆境中仍能突破極限的精神。

在獲獎公布前的轉播中，大谷與新任翻譯艾頓一同現身。談到本季創下的「50-50」紀錄時，他謙虛表示，「並沒有特定的數字目標，但盜壘確實是我要加強的重點之一。」對於固定擔任首棒的感受，他說：「雖然沒有太多這樣的經驗，但無論在哪個打擊順序，都想保持積極出擊同時爭取保送的打擊方式。」

當宣布大谷以全票當選MVP時，真美子與愛犬「彈額頭」隨即出現在鏡頭前。這是繼去年首度在MVP頒獎轉播中公開愛犬「彈額頭」，今年2月宣布結婚後，夫妻倆首次一同出現在MVP頒獎典禮上。鏡頭中當真美子為大谷翔平慶賀時，「彈額頭」突然彈出鏡頭，也讓夫妻倆嚇一跳，畫面相當逗趣。

這次是大谷生涯第三座MVP獎，與A-Rod（Alex Rodriguez）、普侯斯（Albert Pujols）、楚特（Mike Trout）等人並列史上第二多，僅次於邦斯（Barry Bonds）的七座紀錄。他也成為繼名人堂球星羅賓森（Frank Robinson）後，第二位在美、國兩聯盟都獲得MVP的球員，更創下轉隊後連續兩年在不同聯盟獲獎的新紀錄。