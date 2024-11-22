運動雲

>

史上首位指定打擊MVP！大谷翔平驚喜攜妻與愛犬同框慶祝

▲大谷翔平與妻子田中真美子及愛犬「彈額頭」一起慶祝。（圖／截自X）

▲大谷翔平與妻子田中真美子及愛犬「彈額頭」一起慶祝。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊大谷翔平（30歲）於22日（台灣時間）獲得國聯最有價值球員（MVP），這是他繼2021年、2023年後第三度獲得此殊榮。當天的頒獎轉播中，他首度與妻子真美子及愛犬「額頭」一同分享這歷史性時刻。

本季對大谷來說充滿挑戰與轉變。去年9月接受第二次右肘手術後，他在復健期間仍以史上最高額的10年7億美元合約加盟道奇，勇於挑戰新環境。開季初雖遭遇長期合作的翻譯水原一平突然離職的意外事件，但他展現堅強的意志力，持續繳出優異表現。

本季大谷以專任指定打擊者身份，繳出驚人成績：打擊率0.301、54支全壘打、130分打點、59次盜壘，不僅成為史上首位達成「50-50」的球員，更創下多項個人與日本球員紀錄。這也是大聯盟史上首次有DH專任球員獲得MVP殊榮，展現他即使在逆境中仍能突破極限的精神。

在獲獎公布前的轉播中，大谷與新任翻譯艾頓一同現身。談到本季創下的「50-50」紀錄時，他謙虛表示，「並沒有特定的數字目標，但盜壘確實是我要加強的重點之一。」對於固定擔任首棒的感受，他說：「雖然沒有太多這樣的經驗，但無論在哪個打擊順序，都想保持積極出擊同時爭取保送的打擊方式。」

當宣布大谷以全票當選MVP時，真美子與愛犬「彈額頭」隨即出現在鏡頭前。這是繼去年首度在MVP頒獎轉播中公開愛犬「彈額頭」，今年2月宣布結婚後，夫妻倆首次一同出現在MVP頒獎典禮上。鏡頭中當真美子為大谷翔平慶賀時，「彈額頭」突然彈出鏡頭，也讓夫妻倆嚇一跳，畫面相當逗趣。

這次是大谷生涯第三座MVP獎，與A-Rod（Alex Rodriguez）、普侯斯（Albert Pujols）、楚特（Mike Trout）等人並列史上第二多，僅次於邦斯（Barry Bonds）的七座紀錄。他也成為繼名人堂球星羅賓森（Frank Robinson）後，第二位在美、國兩聯盟都獲得MVP的球員，更創下轉隊後連續兩年在不同聯盟獲獎的新紀錄。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皇嗆完酸民「總說我是騙子」後　突向2億粉絲「說再見」

詹皇嗆完酸民「總說我是騙子」後　突向2億粉絲「說再見」

12強台美大戰明開打　中華隊先發投手出爐

12強台美大戰明開打　中華隊先發投手出爐

美教頭點出台灣特色　前大聯盟投手先發曾獲富邦鎖定

美教頭點出台灣特色　前大聯盟投手先發曾獲富邦鎖定

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

河村勇輝砍15分16助攻被召回NBA　扶攝影師再為隊友喝彩超暖

河村勇輝砍15分16助攻被召回NBA　扶攝影師再為隊友喝彩超暖

輸委內瑞拉一顆失投致命！台灣對美首要提防速度

輸委內瑞拉一顆失投致命！台灣對美首要提防速度

快訊／大谷翔平奪國聯MVP！史上首位三度全票當選

快訊／大谷翔平奪國聯MVP！史上首位三度全票當選

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

台灣今戰美國盼止6連敗！21年來僅1勝　首重防盜搶攻

台灣今戰美國盼止6連敗！21年來僅1勝　首重防盜搶攻

12強台美大戰今午開打！陳柏清對抗前MLB投手　台彩最新賠率曝光

12強台美大戰今午開打！陳柏清對抗前MLB投手　台彩最新賠率曝光

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

詹皇嗆完酸民「總說我是騙子」後　突向2億粉絲「說再見」

12強台美大戰明開打　中華隊先發投手出爐

美教頭點出台灣特色　前大聯盟投手先發曾獲富邦鎖定

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

河村勇輝砍15分16助攻被召回NBA　扶攝影師再為隊友喝彩超暖

輸委內瑞拉一顆失投致命！台灣對美首要提防速度

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皇嗆完酸民　突向2億粉絲說再見

212強台美大戰明開打　先發投手出爐

3美國對台先發　曾獲富邦悍將關注

4峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

5河村勇輝15分16助攻　扶攝影師超暖

最新新聞

144歲神奇老將！希爾好投監督敬佩

2大谷翔平捧MVP燦笑：道奇的榮耀

3大谷翔平攜妻與愛犬同框慶MVP

4快訊／大谷翔平全票通過奪國聯MVP！

5賈吉全票通過生涯第二座美聯MVP

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂　打到螢幕笑稱怕被說破壞公物

對戰台灣好有趣！　富藍戈喊話：冠軍賽再碰頭

「台灣球迷太強大」　江坤宇感動：大家都很想贏　

台灣隊首戰0比2不敵委內瑞拉　苦吞13K！陳傑憲猛打賞無用

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366