賈吉全票通過生涯第二座美聯MVP　創洋基隊史68年首見紀錄

▲賈吉奪美聯MVP。（圖／截自MLB Network）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）繼2022年後第二度獲得美聯MVP，是全票通過的洋基隊史第二人，前一次為曼托（Mickey Mantle）（1956），同時也是洋基隊史第三次由隊長獲得這項殊榮。

賈吉在本季初期表現並不理想，但從5月開始逐漸找回手感。他全季繳出亮眼的打擊三圍：打擊率0.322、上壘率0.458、長打率0.701，不僅締造個人生涯新高，更轟出58支全壘打，累積144分打點，OPS值高達1.159。

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他在多項數據領先大聯盟，包括全壘打、打點（144）、上壘率、長打率、OPS（1.159）、保送數（133）、上壘次數（322）、致勝打點（24）和野手fWAR值（11.2）。他還創下最快達成300支全壘打的打席數和出賽場次紀錄。

他本季除了奪得美聯全壘打王與打點王外，還入選美聯年度最佳陣容第一隊外野手，並獲得美聯外野手銀棒獎與漢克阿倫獎等個人獎項。

在MVP票選中，賈吉獲得全數30張第一名選票，總計420分。堪薩斯市皇家隊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）獲得30張第二名選票，以270分位居第二，而賈吉的洋基隊友索托（Juan Soto）則獲得21張第三名選票，加上其他名次選票共計229分，排名第三。