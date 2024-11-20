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複賽賽程超不利？曾總、選手都說沒問題：先攻後攻都一樣

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

針對日前有媒體報導複賽賽程對台灣隊不利，總教練曾豪駒和球員們今日一致表達正面態度，強調專注於自身表現才是關鍵。

曾豪駒對賽程安排持平常心：「其實不會不利，我們要控制自己能控制的部分。」他更以預賽為例表示：「我們在台灣預賽時也享受到許多主場優勢和應援，現在對於比賽時間，我們都有做好規劃。相對的，對方球隊也是一樣的情況。最重要的是把該做的準備做好，展現應有的表現。」

多位主力球員也對賽程議題提出看法。隊長陳傑憲幽默回應，「只要不是主辦就不利嗎？」他坦言球隊過去較習慣晚場比賽，「早場比賽這點確實需要調整。」

陳晨威則表示，「先攻後攻都沒差，只要沒有像經典賽那樣晚上接早上的賽程都還好。不管怎樣都有最後一局可以打，差異性不大。」

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投手吳俊偉更是展現鬥志，「『午午晚』的賽程對我來說不是問題，就是要全力拚戰，拚就對了！打出感動的比賽。」

李凱威則分析指出，「反而是美國隊晚場接早場可能比較不利。雖然我們三天都是客場球隊，賽前練習會比較緊湊，但整體還好。」


根據世界棒壘球總會（WBSC）安排，中華隊在複賽三場比賽皆為先攻方，對手依序為委內瑞拉、美國、日本，前兩天安排在中午進行。聯盟會長蔡其昌也已出面解釋，這是因為中華隊為B組第二，且在取得參賽資格時世界排名低於美國，依據規則安排每場都是先攻。

儘管賽程安排引發討論，但台灣隊上下展現出正面積極的態度，更聚焦於實戰表現，期待在複賽階段締造佳績。

關鍵字： 世界棒球台灣隊複賽賽程正面態度實戰表現

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