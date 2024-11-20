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外媒聚焦台灣三強打　曾豪駒期待以挑戰者姿態再戰日本

▲▼ 陳傑憲、曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳傑憲、曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／日本東京報導

國際媒體特別關注中華隊潘傑楷、陳傑憲及林立三位打者的表現，總教練曾豪駒今日在東京巨蛋賽前記者會上，不僅肯定三人實力，更強調球隊整體戰力。

面對外媒對台灣三大打者的高度關注，曾豪駒展現了對全隊的信心，「很高興大家注意到這三位選手的表現，但我要強調的是，我們還有許多優秀球員隨時都能在比賽中跳出來。」他特別強調，「棒球不是靠一個人就能完成的運動，只有團隊的力量才能讓我們走得更遠。」

作為預賽防禦率最低的球隊，曾豪駒歸功於團隊的凝聚力，「經過整個預賽，我們最大的優勢就是團隊的凝聚力。這不只是個人能力的展現，而是整個團隊共同努力的成果。」

談到複賽的強敵，包括世界排名第一的日本隊，曾豪駒表示：「能與日本武士隊交手對我們來說非常有意義，我們會以挑戰者的心態全力以赴。」他直言，日本是支全世界實力非常堅強的隊伍，「作為挑戰者心態，一場一場打好，希望之後也有更多機會能和日本對戰。」

對於首戰委內瑞拉，曾總表示，球隊展現充分準備，「我們會透過情蒐及教練提醒，讓球員專注於比賽，盡可能減少失誤。雖然對方有我們熟悉的球員，但我們會以最佳狀態應戰。」

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「這次在預賽，台灣球迷就是我們最強的後盾，」曾豪駒表示，「我們不只要打進複賽，更要朝著決賽的目標邁進，希望能打出最好的成績。」

對於球員調度，曾豪駒強調會依據選手狀況做最佳安排，「選手們現在都非常興奮，關鍵是要讓他們能夠盡快投入比賽，展現自己的優勢。」

關鍵字： 中華隊棒球曾豪駒團隊挑戰者

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