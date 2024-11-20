「控球之神」保羅關鍵三分奠勝基　馬刺爆冷擊敗雷霆奪NBA盃首勝

▲保羅（Chris Paul）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

聖安東尼奧馬刺今（20日）在主場交手同區勁旅奧克拉荷馬雷霆，儘管本戰頭號球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因傷缺席，但馬刺仍發揮流暢的團隊進攻，比賽最後更是靠著保羅（Chris Paul）砍進關鍵三分，以110比104爆冷擊敗雷霆，奪下今年NBA盃的首勝。

首節雙方互別苗頭，雷霆威金斯（Aaron Wiggins）投進外線後幫助球隊17比11建立領先，暫停過後主場馬刺予以反擊，強森（Keldon Johnson）與巴恩斯（Harrison Barnes）輪番進球，馬刺30比29一度反超，但節末雷霆還是穩住陣腳，取得35比32、3分領先。

次節馬刺力求超前，柯林斯與巴恩斯的內外連線讓他們在第二節打出一波28對22的反擊，雖然馬刺上半場出現高達13次失誤，但強大的火力掩護還是幫助他們帶著60比57的領先優勢進入中場休息。

易籃後馬刺在第三節大有斬獲，老將保羅不斷助攻隊友在外線開火，中鋒巴西（Charles Bassey）也在雷霆禁區沒大人的情況下持續強攻，節末柯林斯上籃得手後，馬刺93比77，帶著16分領先進入決勝節。

決勝節雷霆隊試圖力挽狂瀾，雖然打出一波27比12的猛烈反擊，但他們在最後1分鐘未能得分釀下敗因，反觀馬刺憑藉著保羅在比賽還剩1分27秒時投進關鍵三分，將分差擴大至107比98就此奠定勝基，終場馬刺就以110比112收下勝利，奪下今年NBA盃的首勝。

CHRIS PAUL WHAT A SHOT.



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眾志成城的馬刺今天以強森的22分為首，巴恩斯砍下20分，保羅貢獻14分、11助攻；雷霆方面，一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻進全場最高的32分，威廉斯（Jalen Williams）27分。