湖人菜鳥轟9顆三分平NBA紀錄　「學喬丹抖肩」助洛城6連勝

DALTON KNECHT HAD HIMSELF A NIGHT:



???? 37 PTS (career high)

???? 9 3PM (ties rookie record)

???? Scored 22 straight for LA@Lakers move 2-0 in #EmiratesNBACup play and are undefeated going back to last season ???? pic.twitter.com/OjMOeKxY4p — NBA (@NBA) November 20, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人今年第17順位新秀柯奈特(Dalton Knecht)今(20)日第4度登上先發，迎來個人紀錄之夜，他下半場一度在4分鐘內連砍6顆三分，興奮學喬丹(Michael Jordan)抖肩。他單場轟了平NBA新秀紀錄的9顆三分，猛砍全場最高的37分，幫助紫金軍團豪取6連勝，在NBA盃保持跨季9勝0敗的完美戰績。

洛城雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)，在這一場作客爵士的NBA盃小組賽中都各拿下26分，不過23歲的菜鳥射手柯奈特的表現更吸睛，他以16投12中，高達75%的命中率，狂飆生涯新高的37分、5籃板，其中22分集中在第3節，三分球更是驚人的12投9中。

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▲湖人菜鳥射手柯奈特。（圖／達志影像／美聯社，下同）

柯奈特單場9顆三分追平了NBA新秀紀錄， 也刷新隊史新秀單場最多三分紀錄，他是湖人史上第4位單場至少命中9顆三分的球員，其他3位分別是布萊恩(Kobe Bryant)（4次）、現任一哥詹姆斯（2次）和羅素(D'Angelo Russel) （1次）。

湖人單場最多三分命中數紀錄由已故傳奇布萊恩所保持，他曾有單場12顆的紀錄，柯奈特的9顆名列第2。

根據湖人官方數據，柯奈特僅是NBA史上第2位單場至少拿下37分並投進9顆三分的新秀，他也締造自2017年的庫茲馬(Kyle Kuzma)單場38分以來，湖人菜鳥單場最高得分。

湖人這一戰從首節就拉開雙位數領先，一路壓制對手，終場以124比118拉出6連勝，戰績10勝4敗名列西區第3，在NBA盃取得跨季9勝0敗。