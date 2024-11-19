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王齊麟、邱相榤擊退李家兄弟　連2局逆轉挺進中國賽16強　

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供，下同）

文／中央社

台灣男雙組合王齊麟與邱相榤今天在超級750系列中國羽球大師賽首輪，連2局都在落後情況下逆轉，最終以21比16、21比17拍下李芳任與李芳至，贏得這場「台灣內戰」勝利，晉級16強。

王齊麟與邱相榤上週日本熊本羽球大師賽止步8強後，馬不停蹄轉戰中國大師賽，連3週提拍上陣，首輪就上演「台灣內戰」戲碼，出戰李芳任與李芳至，雙方唯一1次交手就是在9月澳門公開賽，「麟榤配」以直落2敗下陣來。

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睽違近2個月再交鋒，「麟榤配」歷經開賽1比4落後，很快迎頭趕上，技術暫停後更持續擴大領先優勢，儘管在以20比14占上風時，浪費2個局點機會，所幸仍以21比16搶下首局。

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供）

次局「麟榤配」前段陷入苦戰，在9比13落後時，打出9比1攻勢扭轉戰局，儘管一度被追成1分差，「麟榤配」關鍵時刻頂住壓力，以21比17贏得勝利。

王齊麟接受中央社訪問時表示，前一次交手時，邱相榤因手痛不太能進攻，「這次我們打得比較侵略性，想辦法製造進攻機會多一點。」

「麟榤配」在收下男雙16強門票後，接下來將對戰馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin Mohd Rumsani）與吳世飛。

其他台將部分，混雙組合楊博軒與胡綾芳以21比12、21比8力挫日本組合，前進16強。

另外，王子維男單首輪歷經3局大戰擊退加拿大選手楊燦，16強將遭遇到巴黎奧運男單銀牌得主泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）；至於同樣躋身16強的宋碩芸，下一戰對手也不好惹，將碰上韓國球后安洗瑩。

關鍵字： BWF羽球王齊麟邱相榤中國大師賽

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