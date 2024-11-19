隊史第8位！湖人將為熱火總裁萊里立雕像　他開創Showtime時代

One of the greatest coaches of all time — The Lakers are proud to announce Pat Riley's legacy will be cemented and his statue will find a home on Star Plaza pic.twitter.com/bHkjarx8CV — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 18, 2024

記者游郁香／綜合報導

現年79歲的「油頭」萊里(Pat Riley)過去30年都在熱火擔任教練和高層，不過他在湖人隊史也佔有一席之地，他曾以球員、助教和總教練身份幫助紫金軍團奪冠，是「Showtime」時代的開創者之一。湖人今(19)日宣布將在主場外替萊里設立雕像，他成為隊史第8位獲得此殊榮的傑出人物。

▲湖人Showtime時期教頭萊里（右）與魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

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萊里是1967年NBA首輪第7順位新秀，NBA生涯從聖地牙哥火箭發跡，1970年到1975年期間改披湖人戰袍，在1979年轉任洛城助教前，他還當過球隊的播音員。他在1981年被「扶正」接掌湖人兵符，攜手麾下的傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)等人，開創「Showtime」時代。

萊里執教湖人時共取得533勝194敗(勝率.733)的佳績，在超過9個賽季的季後賽拿下102勝。無論以球員、助教或總教練身份，他都能幫湖人奪冠，他執掌兵符期間贏得4座總冠軍。

▲「油頭」萊里創造了湖人的Showtime時代。（圖／達志影像／美聯社）

湖人今日宣布，將替萊里設立一座雕像。球隊老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)在聲明中表示，萊里是洛城「標誌性的人物」，「他的專業精神、對工作的執著和比賽準備，為整個聯盟的教練工作鋪平了道路。我的父親意識到他的執著，和將有才華的球員融合成冠軍隊的能力。他和湖人在80年代創造的籃球風格仍然是球隊現在的藍圖：一支兼具娛樂性和勝利的球隊。」

萊里將成為湖人隊史第8位擁有個人雕像的傑出人物，其他7位分別為賈霸、魔術強森、貝勒(Elgin Baylor)、衛斯特(Jerry West)、布萊恩(Kobe Bryant)、歐尼爾(Shaquille O'Neal )和播音員赫恩(Chick Hearn)。

▲萊里目前在熱火擔任總裁。（圖／達志影像／美聯社）