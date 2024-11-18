張政禹美技全場讚嘆！前進東京：希望可以聽到「台式應援」

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽張政禹18日對古巴首度先發，雖然熄火不安打，但展現美技贏得全場歡呼。他也期待到東京的時候，還可以再聽到「台式應援」。

▲世界12強棒球賽，張政禹。（圖／記者李毓康攝）

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張政禹排第7棒先發游擊，剛好此戰由母隊味全龍「大師兄」林智勝開球，而張政禹的第一打席就特別改為林智勝的應援，可惜敲出滾地球。張政禹賽後表示，「其實很專注在場上，沒有聽見。」

終於獲得先發機會，讓前一場傷退的江坤宇得以喘息，張政禹說，「珍惜這次機會，下場我也不會緊張，享受球場上面，盡全力。壓力比較沒有那麼大，這場是熟悉適應，但對我們也是很重要，可以贏古巴這支強隊，是很大的鼓勵，至少沒有放棄，盡全力要贏球。」

張政禹7局上面對德斯帕涅（Alfredo Despaigne）敲出的滾地球，上演精彩守備美技，回顧當下，他透露，「從正面接是因為算過彈跳，（三壘手）傑楷本來要撲過來，我跟他說你不要鬧，這顆是我的。」他補充道，「原本是他的球，我們都想去接，其實是他比較好處理，我們都想表現給其他人看，證明我們可以。」

內野陣容表現都很出色，張政禹也提到二壘手岳東華在8局的美技，「我們感覺都不會緊張，想處理每一顆球。」

中華隊前進東京複賽，張政禹表示，「不管有沒有下場，都是百分之百盡全力做每件事，感謝教練團、隊友們與會長。」去年亞冠賽去過東京巨蛋，再次出征，他說：「我覺得那邊內野比較軟，球場比較小，大概是這個印象，希望去日本可以聽到『台式應援』。」