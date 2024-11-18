運動雲

>

大巨蛋發動「地鳴」幫日本加油！藤平尚真感動：謝謝台灣每個人

日本隊投手藤平尚真昨天靠著再見三振成功關門，幫助球隊以7比6險勝古巴。（中華棒協提供）

▲日本隊投手藤平尚真昨天靠著再見三振成功關門，幫助球隊以7：6險勝古巴。（中華棒協提供）

圖文／鏡週刊

世界棒球12強賽預賽持續進行，A、B組晉級隊伍已提前出爐，接下來由台灣隊、日本隊、美國隊、委內瑞拉隊進行超級循環賽。不過在昨（17）日B組晉級名單尚未確定前，台灣球迷的心情仍非常忐忑，幸好最後日本驚險擊敗古巴，台灣也順利戰勝澳洲，確定由台日晉級複賽。昨天台北大巨蛋電視牆上也直播天母場關鍵九局下的比賽畫面，全場台灣球迷都幫日本隊加油。賽後，日本隊最後關門的投手藤平尚真在社群媒體轉po加油畫面，並感動表示「謝謝台灣的每一個人！」

昨天進行B組預賽前，台灣取得2勝1敗成績，日本則取得3連勝，若台灣打敗澳洲，日本順利擊敗古巴，將提前確定由台日2隊晉級複賽。所幸最後劇本照著台灣球迷的希望，台灣以11比3擊敗澳洲，日本以7比6驚險勝出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨天日本隊在天母棒球場比賽時，台北大巨蛋電視牆也轉播9局下半驚險投打對決，日本投手藤平尚真上場關門時，大巨蛋的球迷遠端加油、高喊「三振」，最後藤平尚真真的靠著再見三振化解滿壘危機，成功守住勝利。

賽後，藤平尚真在X平台上轉po當時大巨蛋台灣球迷的加油畫面，並感動po文，「昨天在台北巨蛋發出地鳴般應援的台灣朋友們，還有無論是在場內或場外，都能看到台灣人為我們加油，真是太讓人安心了！」最後他還特別用繁體中文表示，「謝謝台灣的每一個人！」

藤平尚真po出台灣球迷在大巨蛋替他加油的畫面，並感動表示「謝謝台灣的每一個人！」（翻攝自X平台）

▲藤平尚真po出台灣球迷在大巨蛋替他加油的畫面，並感動表示「謝謝台灣的每一個人！」（翻攝自X平台）


更多鏡週刊報導
【12強預賽】賽前被評為倒數第2　曾豪駒率台灣打進東京巨蛋「點名謝2人」
【12強預賽】止步預賽！南韓隊挨轟「棒球恥辱日」　韓媒：實力已被台灣超越
【12強預賽】台灣隊晉級四強前進東京　他要兌現「1000份雞排祭品文」：一定做到

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機出征

中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機出征

台灣隊長陳傑憲超顏值有領導力！日媒專訪：旅日逆轉人生的成功學

台灣隊長陳傑憲超顏值有領導力！日媒專訪：旅日逆轉人生的成功學

中華隊挺進4強！　奪冠每人可拿國光獎章獎金700萬元

中華隊挺進4強！　奪冠每人可拿國光獎章獎金700萬元

應援曲吵翻天！蔡其昌協調6隊「台灣尚勇」全場吼起來

應援曲吵翻天！蔡其昌協調6隊「台灣尚勇」全場吼起來

澳洲讚中華隊表現太好　曾總率隊打進東京：我們做到了

澳洲讚中華隊表現太好　曾總率隊打進東京：我們做到了

58歲前拳王泰森「輸了8次血差點死」　敗給27歲網紅仍說自己贏了

58歲前拳王泰森「輸了8次血差點死」　敗給27歲網紅仍說自己贏了

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

熱門新聞

韓媒標題「棒球恥辱日」評韓國淘汰　繼2023WBC後又一災難

中華隊前4名締造12強賽最佳名次　4強賽21日首戰委內瑞拉

中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

韓職破千萬觀眾成強烈對比　韓媒嘆：國際賽失利已非慘案是現實

中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機出征

台灣隊長陳傑憲超顏值有領導力！日媒專訪：旅日逆轉人生的成功學

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

2中華隊前4名締最佳名次　4強賽21日首戰委國

3中華隊提前晉級　預賽終戰黃子鵬對古巴

4韓媒：國際賽失利已非慘案是現實

5中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機

最新新聞

1中華男籃夢幻隊　胡瓏貿當氣氛大師

212強古巴投手帕德隆是劉致榮隊友　爆料他很愛大谷翔平

312強賽台灣拚佳績　古巴翻譯曝學生志工暖舉

4大巨蛋發動「地鳴」幫日本加油！藤平尚真感動

5中華隊闖進複賽　明天與日本搭包機

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

對日本不怕了！黃恩賜靠全場球迷溫暖守護：有股力量在背後

中華隊12強1：3惜敗日本　戴培峰陽春砲未能掀逆轉

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366