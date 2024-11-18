大巨蛋發動「地鳴」幫日本加油！藤平尚真感動：謝謝台灣每個人

▲日本隊投手藤平尚真昨天靠著再見三振成功關門，幫助球隊以7：6險勝古巴。（中華棒協提供）

圖文／鏡週刊

世界棒球12強賽預賽持續進行，A、B組晉級隊伍已提前出爐，接下來由台灣隊、日本隊、美國隊、委內瑞拉隊進行超級循環賽。不過在昨（17）日B組晉級名單尚未確定前，台灣球迷的心情仍非常忐忑，幸好最後日本驚險擊敗古巴，台灣也順利戰勝澳洲，確定由台日晉級複賽。昨天台北大巨蛋電視牆上也直播天母場關鍵九局下的比賽畫面，全場台灣球迷都幫日本隊加油。賽後，日本隊最後關門的投手藤平尚真在社群媒體轉po加油畫面，並感動表示「謝謝台灣的每一個人！」

昨天進行B組預賽前，台灣取得2勝1敗成績，日本則取得3連勝，若台灣打敗澳洲，日本順利擊敗古巴，將提前確定由台日2隊晉級複賽。所幸最後劇本照著台灣球迷的希望，台灣以11比3擊敗澳洲，日本以7比6驚險勝出。

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昨天日本隊在天母棒球場比賽時，台北大巨蛋電視牆也轉播9局下半驚險投打對決，日本投手藤平尚真上場關門時，大巨蛋的球迷遠端加油、高喊「三振」，最後藤平尚真真的靠著再見三振化解滿壘危機，成功守住勝利。

賽後，藤平尚真在X平台上轉po當時大巨蛋台灣球迷的加油畫面，並感動po文，「昨天在台北巨蛋發出地鳴般應援的台灣朋友們，還有無論是在場內或場外，都能看到台灣人為我們加油，真是太讓人安心了！」最後他還特別用繁體中文表示，「謝謝台灣的每一個人！」

▲藤平尚真po出台灣球迷在大巨蛋替他加油的畫面，並感動表示「謝謝台灣的每一個人！」（翻攝自X平台）

通訳リンさんからです????



昨日は台北ドームで地鳴りのような

応援をしていた台湾の方達が

球場内でも球場外でも見方なのが

とても心強かったです！????????



謝謝台灣的每一個人！???????? pic.twitter.com/Nns5s40qwy — 藤平 尚真/SHOMA FUJIHIRA (@_shoma_official) November 17, 2024



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