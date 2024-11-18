大巨蛋同步歡呼慶日本贏球！台灣啦啦隊雨中熱舞感動日本球迷

▲日古大戰，啦啦隊冒雨應援。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽日本隊在天母球場以7比6擊敗古巴，同時在台北大巨蛋作戰的中華隊也以11比3大勝澳洲，兩隊雙雙確定晉級超級循環賽。值得一提的是，台灣啦啦隊不畏大雨，在非台灣隊的比賽中仍然熱情演出，展現敬業精神，獲得日本球迷一致好評。

當日本隊獲勝消息傳到台北大巨蛋時，正在進行中華台北對澳洲之戰的球場內沸騰了。大螢幕播放日本隊獲勝畫面時，全場球迷和啦啦隊都歡呼雀躍。在天母的日媒也透過台灣記者得知這一幕特別提到，「就連坐在板凳席的前西武投手郭俊麟和前羅德投手陳冠宇也都興奮地比出勝利手勢，彷彿是自家球隊獲勝一般。」這段畫面也引起日本球迷熱議。

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日媒報導，另一場在天母球場進行的日本對古巴之戰，雖然從第三局開始下起大雨，台灣啦啦隊仍敬業演出。原本在三壘側為日本加油的啦啦隊雖移到有遮蔽處，但一壘側的啦啦隊仍堅守崗位，在局間以四人組合帶來熱情舞蹈，全身溼透依然保持笑容，展現十足專業精神。

在日本也擁有高人氣的台灣啦啦隊，前一天才在可容納4萬人的台北巨蛋為台日之戰帶來精彩演出。17日雖遇大雨，也不是主場台灣隊的比賽，她們仍穿著粉紅色上衣搭配迷你裙，為賽事增添活力。

此舉讓日本球迷相當感動，紛紛在社群平台留言：「明明不是台灣隊的比賽也有啦啦隊來，原來每場比賽都會來！」、「雨中也幹勁十足！」、「在日本對古巴的比賽中，台灣的啦啦隊也來幫忙加油，真的很感謝」。

中華隊在日本隊獲勝後，也確定以B組第二名的成績晉級超級循環賽，將在東京巨蛋繼續挑戰，朝更高目標邁進。

▲日古大戰，球迷冒雨應援。（圖／中華棒協提供）