曾頌恩破4棒魔咒！大巨蛋全場嗨看日本贏球　全隊爽喊換日幣

▲ 世界12強棒球賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊第4棒不好當，賽前完全10打數無安打，曾頌恩此役再次扛四番，前兩打席保送，第三打席就敲出安打。大巨蛋全場為日本擊敗歡呼而喝彩，曾頌恩也說，其實在情蒐室跟著應援團喊三振。

對此他坦言：「沒特別去想這個位置沒有安打，不管是誰在這個位置，盡全力做好自己工作。雖然之前結果都不太好，但今天過程很好，結果也很好。」

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談到前兩打席的保送，曾頌恩解釋：「情蒐顯示澳洲投手控球不好，所以不急躁攻擊，慢慢等，等上壘為球隊製造得分機會。」

比賽後段，中華隊大幅領先時，全場透過大螢幕關心天母棒球場的日本對古巴之戰。曾頌恩透露，當時他在情蒐室準備時，跟著應援團喊三振：「他們比得很緊張，最後一打者是三振。全情蒐室也跟我一起喊，把感謝日本守下來。」他也說：「日本守住後才開始想晉級機會，等小黑（吳俊偉）真的守下來，就確定可以去東京，打進四強了。」

中華隊在不被看好的情況下前進東京，曾頌恩說：「因為不被看好，所以不用顧慮太多，上場盡全力去拼，總教練都給我們正能量，都是屬於我們的故事，要創造鼓勵我們的故事。」全隊贏球後喊換日幣，他笑著說：「很開心，在大家都不看好的情況下可以去東京了。」