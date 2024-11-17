快40歲詹皇鬆口「快不打了」　NBA主席自爆心中GOAT不是他

Adam Silver says Michael Jordan is the greatest player of all time ????



(Via eruption23)



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記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)下個月就滿40歲，他最近鬆口坦承，自己可能只會再打1、2年，「我不會打到筋疲力盡，我不會成為那種人。」他距離退休恐怕比外界預計的更早。詹皇刷新無數歷史紀錄，已是很多人心中的「GOAT」(史上最佳)，不過NBA主席席爾瓦(Adam Silver)自爆「心中最佳」不是詹皇。

生涯邁入第22季的詹姆斯，已是歷史得分王，他擁有4座總冠軍、4屆年度MVP與FMVP，他締造的聯盟紀錄不可勝數，快滿40歲的他，開季12戰仍有場均23.5分、9.6助攻和8.8籃板近乎「場均大三元」的全能表現，他最近才創下「最老」連4場大三元紀錄。

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▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透）

從2003年以「天選之子」之姿進入NBA，在籃球最高殿堂屹立不搖22年，至今仍具有主宰力，詹姆斯是很多人心中的「史上最佳」，將他與6度奪冠的「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)相提並論，不過現任聯盟主席席爾瓦近日被問到誰是籃壇「GOAT」，他笑著給出答案，「喬丹，但別告訴LeBron我這麼說。」

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

以「世界和平」的稱號為球迷所熟知、前湖人冠軍球員森迪福特-亞泰斯特(Metta Sandiford-Artest)今(17)日在社群媒體上表示，「我希望LeBron能打滿25年。身為一名喬丹的球迷，我認為LeBron正在努力做到與喬丹平起平坐，我認為他值得這樣的榮譽！」

不過詹姆斯距離退休那天，恐比大家預計的還要早，他近日受訪時直言，「老實說，我不會再打太久了。我不知道那是幾年，如果是一年或兩年，無論是哪種情況。」他強調自己不會「打到不能打」，「我不會成為因為只想留在場上而不尊重比賽的人，那不會是我。」

▲湖人天王詹姆斯。（圖／路透）