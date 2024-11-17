灰熊主帥用勇士「道德守則」酸他　格林怒嗆閉嘴：父母會以我為榮

記者游郁香／綜合報導

勇士與灰熊的「新仇舊恨」恩怨難解，灣區核心悍將格林(Draymond Green)前役出戰灰熊，故意絆倒「小姚明」周志豪(Zach Edey)的動作，被聯盟升級為1級惡意犯規，灰熊主帥詹金斯(Taylor Jenkins)引用勇士的「道德守則」來批評他，對此「嘴綠」相當不滿在社群媒體上怒回，「閉嘴！」

Draymond Green hooks Zach Edey's leg under his arm pic.twitter.com/pDubS5ugdt — CJ Fogler ???? (@cjzero) November 16, 2024

兩隊的恩怨由來已久，可以追溯到2022年的西區準決賽，當時效力曼菲斯的「惡棍」布魯克斯(Dillon Brooks)在系列賽G2對「小手套」培頓二世(Gary Payton II)惡意犯規，導致「小手套」手肘骨折重傷，勇士主帥柯爾(Steve Kerr)因此怒轟布魯克斯違反了「道德守則」，讓他人的生涯陷入危險。

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之後雙方就常以「道德守則」互相指責，包括灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)在該系列賽G3指控昔日「浪花小弟」普爾(Jordan Poole)抓住自己的膝蓋，違反了守則。

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

兩隊昨(16)日在NBA盃小組賽狹路相逢，灣區核心悍將格林第3節在籃下用手臂「夾住」灰熊華裔長人周志豪的腳踝，絆倒了對方，這個動作讓曼菲斯主帥詹金斯相當不滿，「有那麼一個回合，我們正準備開始快攻，他(周志豪)一直在努力嘗試傳球，而格林抓住他的腿把他拉下來了，這卻沒有被回放審查。」

詹金斯引用了勇士的「道德守則」批評道，「我知道這個聯盟有一個道德守則，但我不明白為什麼這次犯規沒有被回放審查，非常失望。」

聯盟在灰熊賽後提出申訴後，正式將格林的普通犯規升級為1級惡意犯規，對此「嘴綠」不以為意，他還在社群媒體上轉發詹金斯的「道德守則」評論，狂噓了一頓並留言怒嗆，「閉嘴！如果你是我，你的父母會以你為榮，並為你感到驕傲。」

▲勇士格林（左）、灰熊周志豪。（圖／達志影像／美聯社）