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「蠻牛」納達爾台維斯盃最後一舞　自曝恐無法出戰男單比賽

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙網壇傳奇納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

西班牙網球名將納達爾今天坦承，他可能不得不缺席本月19日將在西班牙馬拉加舉行的台維斯盃決賽單打比賽，該賽事將是他個人生涯最後一次出賽，之後他將從職業網壇退休。

法新社報導，馬拉加（Malaga）下週將舉辦台維斯盃決賽（Davis Cup Finals），這場賽事將成為現年38歲的納達爾（Rafael Nadal）最後一舞，他希望能助西班牙隊再次拿下冠軍，也為自己坐擁22座大滿貫賽金盃的生涯紀錄錦上添花。

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然而，納達爾自今年7月在巴黎奧運男子單打第2輪輸給長年勁敵喬科維奇（Novak Djokovic）後，便沒有再出賽，他曾高踞世界第1位的排名也滑落至第155名。

▲▼網壇兩大天王納達爾、喬科維奇在巴黎奧運對決 。（圖／路透）

▲網壇天王納達爾 。（圖／路透）

納達爾表示：「首先，我們得看看我在訓練中感覺如何，如果我真的覺得自己沒有機會在單打比賽中取勝，我會是第一個不希望我上場的人。」

他還說：「如果我覺得自己沒有準備好，我會是第一個告訴隊長費瑞爾（David Ferrer）的人。我已經跟他說過好幾次，不要基於這是我身為職業網球選手的最後一週，而做出任何決定。」

西班牙將於19日在台維斯盃迎戰荷蘭，如果納達爾無法出戰男單，他可能會與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）搭檔參加雙打比賽。他們今年在巴黎奧運也組隊征戰，並打進男雙8強賽。

關鍵字： 網球納達爾西班牙台維斯盃

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