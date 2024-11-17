中華今日若勝澳洲、日本擊敗古巴　台、日攜手晉級最後4強

▲世界12強棒球賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽，中華隊今天（17日）如果擊敗澳洲。加上日本打敗古巴，台灣跟日本將雙雙攜手晉級到4強賽。

B組預賽16日古巴贏澳洲、日本勝中華、韓國打贏多明尼加，日本以3勝0敗領先，中華隊2勝1敗排名第2，韓國2勝2敗排3，澳洲及古巴都是1勝2敗，多明尼加是1勝3敗。多明尼加已確定先被淘汰。

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中華今天出戰澳洲、日本對戰古巴，將是決定晉級4強的關鍵戰役，日本若贏古巴，戰績會是4勝0敗、古巴則是1勝3敗，日本確定以分組第一闖進4強。

中華隊今若打敗澳洲，戰績來到3勝1敗，加上日本贏古巴之後，中華隊將會晉級到4強。因為中華隊如果今天贏澳洲、明天輸古巴，韓國若在18日勝澳洲，中華隊戰績3勝2敗與韓國相同，但比較對戰之下，中華擊敗過韓國，就由中華隊勝出晉級4強。

如果中華隊輸給澳洲，戰況將變得比較複雜，中華、澳洲及韓國都是2勝2敗，如果古巴擊敗日本，也會是2勝2敗，情勢會更加混亂，中華隊18日對古巴之戰將變成決定性的一戰。

中華隊今天由郭俊麟先發對戰澳洲，澳洲先發投手是Mitchell Neunborn。郭俊麟今年出賽20場，包括14場先發，7月10日對戰味全龍繳出生涯首場完封勝，3勝7敗，防禦率4.74。