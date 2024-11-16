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暖！旅日投手宋家豪送珍奶、小籠包給日本隊　日網讚爆：太有心了

▲▼宋家豪送暖，樂天藤平尚真發限動感謝。（圖／截自藤平尚真IG:fffsss0921）

▲宋家豪送暖，樂天藤平尚真發限動感謝。（圖／截自藤平尚真IG:fffsss0921）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽台日大戰今日在台北巨蛋開打，日本隊在賽前收到一份特別的禮物，是來自效力東北樂天的台灣投手宋家豪。日本媒體特別報導了這份充滿台灣特色的暖心禮物，引發日本網友熱烈討論。

根據日本隊官方X帳號透露，雖然宋家豪本人因故未能在台，但特地為日本隊準備了台灣名物珍珠奶茶和小籠包。日方還po出樂天隊友藤平、鈴木翔太、村林一輝、早川隆久等人開心手持珍奶的合照，展現台日棒球情誼。

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▲▼宋家豪隊友收到手搖飲。（圖／侍JAPAN官方X）

▲▼宋家豪隊友收到手搖飲。（圖／侍JAPAN官方X）

▲▼宋家豪隊友收到手搖飲。（圖／侍JAPAN官方X）

「致日本隊的大家，歡迎來到台灣！」宋家豪在給日本隊的溫暖訊息中寫道，「雖然很遺憾無法與大家相見，但準備了台灣名物珍珠奶茶，希望大家能享用！也期待能讓球迷看到台灣隊與各位的精彩比賽！」

這份充滿台灣味的暖心禮物，在日本網路上引發熱議。「宋家豪選手好溫柔」、「太有心了」、「雖然人不在還想著大家」等留言不斷，更有球迷笑稱：「這樣會不會變成給對手補給啊？」展現日本網友的幽默感。

▲▼宋家豪隊友收到手搖飲。（圖／侍JAPAN官方X）

▲宋家豪隊友收到手搖飲。（圖／侍JAPAN官方X）

▲宋家豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲宋家豪。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 台灣日本棒球友誼溫暖

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