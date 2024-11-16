蔣萬安、盧秀燕「合體」現身12強台日大戰　全力應援不受訪

▲12強中華隊戰日本，蔣萬安、盧秀燕前往觀賽。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

世界12強「台日大戰」今(16日)晚在台北大巨蛋登場，中華隊挾帶2連勝的絕佳氣勢交手衛冕軍日本隊，台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕「合體」現身大巨蛋觀賽，兩人全力替台灣應援，現場不接受採訪。

由於熱帶性低氣壓天兔今日上午11點30分已解除颱風警報，台中市長盧秀燕北上與台北市長蔣萬安一起到台北大巨蛋觀看今晚6點開打的「台日大戰」，兩人都穿上中華隊應援球衣，專心替中華隊加油打氣，賽前就已告知媒體，兩人現場不受訪。

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中華隊今晚力抗日本武士隊，由陳柏清掛帥先發，日本則派出阪神王牌才木浩人主投。陳柏清為母隊重要輪值，本季出賽19場包括18場先發，戰績6勝10敗，防禦率3.53。他是台鋼唯一入選12強的選手，在官辦熱身賽曾登板先發2局失3分，承擔敗投。

去年經典賽官辦熱身賽，台鋼雄鷹和荷蘭交手，陳柏清掛帥先發，4局好投僅失2分，壓制荷蘭重砲打線。

現年26歲的才木，投球最速155公里，均速148公里；本季25場先發，拿下聯盟第二的13勝（3敗），防禦率1.82，送出137次三振，僅被敲出4支全壘打。

日前對捷克的熱身賽，他中繼登板3局，狂飆7次三振。對於即將出戰台灣，才木相當有自信，對於台式應援毫無畏懼，並嗆聲，「在這種熱鬧的球場讓觀眾安靜下來，應該會非常爽！」