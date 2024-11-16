布朗森超前三分、布里吉斯再見火鍋　尼克NBA盃力退灰狼摘勝

▲布朗森（Jalen Brunson）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約尼克今（16日）在主場迎戰同城的布魯克林籃網，尼克在比賽中一度浪費21分的領先優勢，最後還是靠著布朗森（Jalen Brunson）6.2秒的超前三分彈以及布里吉斯（Mikal Bridges）的再見火鍋，以124比122奪下勝利，在NBA盃戰績來到2勝0敗。

JALEN BRUNSON TONIGHT:



37 POINTS

7 ASSISTS

3 REBOUNDS

60% FG

GAME WINNER



. (via @realapp_) pic.twitter.com/vHqnkEMRX6 [廣告]請繼續往下閱讀... November 16, 2024

本戰尼克先發中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）因左膝瘀傷高掛免戰牌；半場取得9分領先的尼克，易籃後持續輸出穩定火力，阿努諾比（OG Anunoby）與布里吉斯聯手攻下17分，第三節結束前30秒，布里吉斯的三分球幫助尼克取得98比77、全場最大的21分領先。

決勝節籃網展開瘋狂反撲，湯瑪斯（Cam Thomas）單節挹注12分，強森（Cameron Johnson）也有10分進帳，籃網在比賽最後12秒更是靠著主控施洛德（Dennis Schroder）的關鍵三分，122比121取得領先。

JALEN BRUNSON GAME WINNER.



pic.twitter.com/K3hHvGzuuz — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 16, 2024

暫停過後尼克發動進攻，布朗森左邊底角接球後，面對史密斯（Dorian Finney-Smith）的貼身防守選擇直接出手，球應聲入網，尼克124比122反超。

籃網執行最後一波進攻，施洛德從後場一路殺到前場的上籃卻遭布里吉斯無情封阻，這一記再見火鍋也幫助尼克終場以2分差力克籃網奪下勝利，在NBA盃的戰績來到2勝0敗。