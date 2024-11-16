運動雲

>

去年三分大賽成亮點！　本屆加碼邀請K湯、WNBA克拉克參加

▲▼三分球王與球后首次對決，柯瑞以29分力壓約內斯庫的26分。（圖／CFP）

▲2024NBA全明星賽，柯瑞以29分力壓約內斯庫的26分。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

本屆NBA全明星賽有望迎新賽制，將採4隊進行淘汰式錦標賽模式進行，且上屆很有話題的柯瑞（Stephen Curry）與約內斯庫（Sabrina Ionescu）的男女神射三分對決，本屆預計會擴大舉行，NBA將邀請4冠射手湯普森（Klay Thompson）、WNBA史上最強新秀克拉克（Caitlin Clark）加入，將比賽形式改為2對2。

NBA主席席爾瓦（Adam Silver）本月稍早曾表示，「看看去年的觀看人數，其中一個亮點就是約內斯庫跟柯瑞的三分對決，所以我們希望能有更多這樣的活動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼勇士柯瑞、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

2025年NBA全明星賽將在舊金山舉行，近2屆全明星賽收視率分別創下史上第1和第2低，為了解決此問題，席爾瓦將改變全明星賽賽制。

席爾瓦透露，除了和球隊高層、教練、球員針對賽制進行討論，也邀請了勇士球星柯瑞幫助構思，因為本屆全明星賽將在勇士主場舉行。

▲▼克拉克。（圖／路透）

▲WNBA女柯瑞克拉克。（圖／路透）

NBA近年不斷對全明星賽修改賽制，先取消了新秀對2年級球員的比賽，改舉辦新秀挑戰賽，將首年和2年級球員分為4個隊伍，採取總計2輪的淘汰式的錦標賽，決出新秀挑戰賽冠軍。聯盟認為，這種形式的比賽時間較短，可能比48分鐘的比賽更能吸引全明星球員參與。

 
關鍵字： NBA柯瑞約內斯庫湯普森克拉克

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

洗腦到連對手都跳！韓風應援攻陷大巨蛋　台灣球迷：明年要去朝聖

洗腦到連對手都跳！韓風應援攻陷大巨蛋　台灣球迷：明年要去朝聖

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了！上原浩治不意外台灣拿2勝

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了！上原浩治不意外台灣拿2勝

台日大戰今開打！台灣隊長陳傑憲變大炮　日本教頭驚訝

台日大戰今開打！台灣隊長陳傑憲變大炮　日本教頭驚訝

日本國際賽超狂21連勝！韓國對戰9連敗陷入淘汰危機

日本國際賽超狂21連勝！韓國對戰9連敗陷入淘汰危機

12強台日大戰！日本面對完全客場　日媒：台灣啦啦隊應援很可怕

12強台日大戰！日本面對完全客場　日媒：台灣啦啦隊應援很可怕

日本冬季聯盟23日開打　兄弟、統一派出選手參戰

日本冬季聯盟23日開打　兄弟、統一派出選手參戰

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

熱門新聞

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

韓慘遭日本逆轉　韓媒直指教頭「袖手旁觀」種下敗因

快訊／台日大戰明開打！中華隊先發出爐

坦言擊敗韓國過程艱難　井端弘和談中華隊「不太一樣」

洗腦到連對手都跳！韓風應援攻陷大巨蛋　台灣球迷：明年要去朝聖

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了！上原浩治不意外台灣拿2勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

2韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

3台日大戰明開打！中華隊先發出爐

4擊敗韓國艱難　井端弘和談中華隊

5韓風援攻陷大巨蛋　台灣球迷喊去朝聖

最新新聞

1約基奇「私人原因」離隊回歸時間未知

2哈登生涯三分數平歷史第2僅落後柯瑞

3湖人雙星聯手逆轉馬刺勇奪4連勝

4牧秀悟期待今戰台灣：不被氣氛影響！

5NBA史上最老！39歲詹皇連4場大三元

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

感謝黃子鵬完美演出　曾總稱讚林家正「引導」價值

中華隊12強再勝多明尼加！　蔣萬安笑：多多臉都綠了

台灣2比1驚險勝多明尼加！　黃子鵬好投、江坤宇開轟相挺

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

#李多慧 #籃籃 現身大巨蛋台韓大戰 多慧甜笑太可愛惹！

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366