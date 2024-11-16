去年三分大賽成亮點！　本屆加碼邀請K湯、WNBA克拉克參加

▲2024NBA全明星賽，柯瑞以29分力壓約內斯庫的26分。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

本屆NBA全明星賽有望迎新賽制，將採4隊進行淘汰式錦標賽模式進行，且上屆很有話題的柯瑞（Stephen Curry）與約內斯庫（Sabrina Ionescu）的男女神射三分對決，本屆預計會擴大舉行，NBA將邀請4冠射手湯普森（Klay Thompson）、WNBA史上最強新秀克拉克（Caitlin Clark）加入，將比賽形式改為2對2。

NBA主席席爾瓦（Adam Silver）本月稍早曾表示，「看看去年的觀看人數，其中一個亮點就是約內斯庫跟柯瑞的三分對決，所以我們希望能有更多這樣的活動。」

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▲勇士柯瑞、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

2025年NBA全明星賽將在舊金山舉行，近2屆全明星賽收視率分別創下史上第1和第2低，為了解決此問題，席爾瓦將改變全明星賽賽制。

席爾瓦透露，除了和球隊高層、教練、球員針對賽制進行討論，也邀請了勇士球星柯瑞幫助構思，因為本屆全明星賽將在勇士主場舉行。

▲WNBA女柯瑞克拉克。（圖／路透）

NBA近年不斷對全明星賽修改賽制，先取消了新秀對2年級球員的比賽，改舉辦新秀挑戰賽，將首年和2年級球員分為4個隊伍，採取總計2輪的淘汰式的錦標賽，決出新秀挑戰賽冠軍。聯盟認為，這種形式的比賽時間較短，可能比48分鐘的比賽更能吸引全明星球員參與。