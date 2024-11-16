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洗腦到連對手都跳！韓風應援攻陷大巨蛋　台灣球迷：明年要去朝聖

▲▼台北大巨蛋變韓國主場，道地韓風應援 。（圖／中華棒協提供）

▲台北大巨蛋變韓國主場，道地韓風應援 。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽15日日本與韓國之戰在台北大巨蛋開打，觀眾人數20388人創下在台灣非中華隊的國際賽最多紀錄，韓國隊用最道地「韓風」應援讓大巨蛋秒變韓國主場，不少台灣球迷都被吸引，直呼明年要去看韓職現場體驗。

過去韓國球迷也曾在台灣的球場，帶著自己的喇叭應援，而這次則由KBO直接與主辦單位規劃合作，在台北大巨蛋一壘側打造「原味」韓風應援，吸引不少韓國球迷進場為國家隊加油。

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根據負責啦啦隊整合的KBO代表表示，「為了能讓啦啦隊的音樂代表十支KBO球團的特色，KBO特別絞盡腦汁把所有球團的音樂都能融合在一起，希望帶給韓國球迷以及台灣球迷具有韓國棒球特色的音樂與舞蹈。」

韓國應援歌曲洗腦歌詞簡單，即使不懂韓文其實也很容易朗朗上口，以金倒永為例，歌詞翻譯成中文就是，「金倒永用力飛吧！為起亞勝利，喔喔喔喔喔，飛吧」重複兩遍，以抒情歌曲風格搭配簡單的舞蹈動作。

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洪昌基的應援曲則是「洪昌基安打安打，飛吧！洪昌基。洪昌基安打，飛走吧！」，「洪昌基安打安打，飛吧！為了無敵LG勝利。」連日本投手隅田知一郎都忍不住在休息室跳起來，被轉播畫面捕捉到。

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不少台灣球迷表示：「原來韓國應援可以如此震撼」、「韓國應援真的很整齊、很有氣勢」、「儘管沒有大螢幕字幕提示，全場依然整齊劃一地合唱，不愧是音樂文化大國」、「超強，不用音響」。

近幾年台灣引進韓風應援，也邀請過韓職團長來台交流，但變身「韓國主場」是史上首見。讓不少初次接觸韓風應援的台灣球迷留下深刻印象，紛紛直呼將來一定要親自要去韓國體驗。

▲▼台北大巨蛋變韓國主場，道地韓風應援 。（圖／中華棒協提供）

▲台北大巨蛋變韓國主場，道地韓風應援 。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 台北大巨蛋韓國應援韓風台灣球迷世界12強賽

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