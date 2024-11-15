巨投蕭齊合約至少5年！總值近百萬美金　樂天訂3年計畫拚一軍

▲蕭齊 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

畢業於穀保家商，身高197公分的「巨投」蕭齊，正式與日本職棒東北樂天金鷲簽下複數年育成合約。據了解，他的簽約金約70萬美金（約2292萬台幣），合約期間超過5年，總值不加激勵條件就將近百萬美金，年薪則約4萬美金。

球團已為他規劃一套完整的訓練計畫。森井誠之社長表示，「很早以前就注意到這位選手，今年春天認真觀察後，馬上打電話給球探部門，深信他一定能在日本職棒闖出一片天。」

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對於球團提出的培訓計畫，蕭齊展現務實態度，「球團預計三年內讓我上一軍，但這數字還是看看就好，畢竟會遇到很多狀況，自己還是要不斷練習，保護自己不要受傷才是重點。」

他也對球團的用心相當感動，「球團真的很有心，但我自己連站穩一軍甚至都還沒轉支配下，還是先一步一步來，不會設想幾年上一軍，還有很多路要走。」

棒球起步較晚的蕭齊坦言，「一開始沒想過能成為職業選手，也不覺得自己有辦法把棒球當職業。後來開始進步，越來越多人說我有機會，才漸漸把職業選手當成目標。不管是中職、日職、美職或是各國職棒，要成為職業選手都不容易。」

森井誠之社長特別提到，樂天過去從未有如此高大的選手，「這是我們第一次擁有這種身材的選手，連學長們都嚇一跳。期待之後一起訓練時，其他180公分以上的選手，終於能說：『哇，有人比我更高了！』」

蕭齊的加入，不僅為樂天投手陣容注入新血，其罕見的身材優勢，更為球團增添話題性，令人期待他未來在日本職棒的發展。