「這最好是全壘打啦」韓爭議判決　蔡其昌透露將幫忙申訴！

▲世界12強棒球賽韓國隊 。（圖／中華棒協提供）

記者王真魚／綜合報導

12強賽中華隊今在台北大巨蛋以6：3擊敗韓國，但賽中對方一記二壘安打被改判全壘打引發爭議。對此中職會長、國家隊領隊蔡其昌昨在社群直呼，「這最好是全壘打啦！」今天進一步表示，會準備提出申訴。

7局上，韓國代打羅承燁擊出右外野方向強勁長打，原判二壘安打最後改判全壘打。根據轉播畫面，球似乎是打到全壘打牆上緣的黃色標線後反彈。

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當時鎮守右外野的林立賽後還原當時狀況，「那球（自己站的距離）很近，我聽到的撞擊聲不像是打到軟墊，比較像是硬物，但他打太快了，轉頭要衝去接球時，很難確認打到哪裡。」

重播畫面來看，明顯是誤判。這一判決引起全國人的不滿。會長昨也忍不住第一時間發文直指，「這最好是全壘打啦！」曾在亞運遇過類似判決的鄭宗哲也說，「我的就二壘安打，他的就全壘打。」

蔡其昌稍早再發文，會向大會提出申訴，內文表示，「球迷朋友們，我們讓教練、球員們專心在場上好好比賽，場外的事就交給會長與後勤團隊處理，我們會提出申訴！」

不過據了解，這個判決，當時是裁判主動審視權，是場內裁判主動提出「電視重播輔助判決」後改判，若中華隊有異議，當時應該在主動審視後提出挑戰。不過中華隊當時似乎未這麼做，總教練曾豪駒賽後表示，對判決有疑問，但仍尊重大會。

中職雖然可以向大會提出說明要求，但若想透過「申訴（Appeal）」管道，可能相當困難。據一位熟悉規則的圈內人士透露，申訴條件是限於規則引用錯誤的情況。

▲ 蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）