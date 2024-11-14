韓國爭議全壘打　林立第一視角還原現場

▲第三屆世界12強賽事，中華隊林立。 （圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

12強賽中華隊今在台北大巨蛋以6：3擊敗韓國，但賽中對方一記二壘安打被改判全壘打引發爭議。總教練曾豪駒賽後坦言，對對判決有疑問，但仍尊重大會。至於擔任右外野手的林立賽後透露當下聽到打到的聲音不像是打到軟墊，不過他也說，對方擊球初速太快，其實來不及判斷。

7局上半，韓國代打手羅承燁擊出右外野方向強勁長打，原判二壘安打後經重播改判全壘打。根據轉播畫面，球似乎是打到全壘打牆上緣的黃色標線後反彈。林立表示，「那球（自己站的距離）很近，我聽到的撞擊聲不像是打到軟墊，比較像是硬物，但他打太快了，轉頭要衝去接球時，很難確認打到哪裡。」

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對於爭議判決，林立保持平常心，「不管是全壘打還是安打，我是覺得對方打得很好，至少這個判決對今天的比賽結果影響不大。」

談到自己的打擊表現，林立分享調整心得，「對方是側投，在中職只有我們有老虎這種投手型態，第一打席還在適應。第二打席面對他很敢搶好球的特性，做出了調整，幸好有好結果。」

林立也讚賞隊友陳晨威的滿貫砲，直言鬆一口氣，「他是帶動攻勢的那個人，至少先把分數打回來，讓我們的壓力可以再輕鬆一點，藉此拉開比數，這是一個很好的結果。」

國際賽經歷豐富，林立賽前習慣觀察對手練習，「看對方練習能了解他們的揮擊特性，對守備布陣很有幫助，也能從中學習好的地方，找到新的靈感。」