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多明尼加投手壓制古巴火力　6比1摘下12強首勝

▲世界12強賽多明尼加先發投手佩洛塔（Wily Peralta） 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強賽多明尼加先發投手佩洛塔（Wily Peralta） 。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽今天（13日）開打，多明尼加與古巴之戰，前5局雙方都沒有得分，古巴在6局下利用暴投攻進1分，但多明尼加在7局上打進2分超前，最後以6比1贏球，拿到首勝。

多明尼加由佩羅塔（Wily Peralta）先發，5.1局被4支安打、5次三振，2次保送，只失1分。古巴先發投手是耶拉（Yoennis Yera） 投6局飆出5次三振，只被3支安打無失分，前5局二人都壓制對方火力，形成投手戰。

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佩羅塔投到6局下，一出局後被德斯潘耶（Alfredo Despaigne）敲安打退場，歐岡多接手中繼先投出觸身球，再被安打形成滿壘，多明尼加再換投，上來就是暴投奉送古巴1分。

古巴在7局上換投雷耶斯，多明尼加在二出局後連2次保送上壘，阿坎塔拉（Arismendy Alcántara）敲出安打且中外野手失誤，一舉攻進2分超前。

多明尼加在8局上二出局後安打及連2支安打再得1分，9局上一出局攻占二、三壘，靠內野野手選擇再得1分，古提耶瑞茲（Kelvin Gutierrez）敲安打又拿2分。

▲世界12強賽多明尼加多明尼加阿坎塔拉（Arismendy Alcantara）擊出逆轉安打 。（圖／中華棒協提供）

▲世界12強賽多明尼加多明尼加阿坎塔拉（Arismendy Alcantara）擊出逆轉安打 。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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