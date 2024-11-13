柯瑞吐「最大遺憾」不敢看完K湯致敬影片　格林：賽季結束再聯繫

Steph Curry on Klay’s return: “That’s my guy, my friend, my bro-dog for 13 years. … You’re gonna have a lot of back and forth. Some of it was competitive. Some of it was fun. And thankfully, we were all able to focus on the game and just hoop and compete.” pic.twitter.com/ZiIRGnpgIW — 95.7 The Game (@957thegame) November 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今(13)日與13年搭檔湯普森(Klay Thompson)正面對決，他賽前躲在球員通道小心翼翼看著致敬影片，甚至不敢看完，就怕自己情緒波動。 他賽後坦言這種感覺很奇怪，「沒有什麼能治癒這種感覺，我們都希望能在同一隊結束生涯，但顯然這沒有發生。」

在湯普森今夏轉投獨行俠後，柯瑞曾在社群媒體連發了30張照片，細數這些年的美好回憶，當中有多張僅兩人入鏡的照片，他表示自己會想念K湯並獻上最真摯的祝福， 「去享受打籃球並繼續做你熱愛的事吧！永遠的浪花兄弟，我的兄弟。」

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Klay Thompson receives a standing ovation during his introduction. ????



pic.twitter.com/f2ADwhYmuR — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 13, 2024

柯瑞曾公開表示，很難接受湯普森離隊的事實，直到兩人今日以對手的身份對位，他依舊覺得很奇怪，「這永遠會感覺很奇怪，沒什麼能治癒這種感覺。你聽我們談了這麼多年，我們都希望能在同一支球隊結束生涯，但顯然這沒有發生。」無法一起完成終生效力勇士的願望，「咖哩」內心顯然很遺憾。

The Warriors’ tribute video for Klay ???? pic.twitter.com/lHgoT5kHTH — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 13, 2024

談到湯普森首次回到大通中心，柯瑞說，「那是我的夥伴，我的朋友，我的兄弟。已經13年了……在場上會有很多互動交流，有些充滿競爭，有些是有趣的。幸運的是，我們都能專注於比賽，然後盡情打球和競爭。」

▲勇士昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森相擁。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，柯瑞賽前並沒有在場上觀看向湯普森致敬的影片，他躲到球員通道看了開頭的部分，「如果我在場上看著他，我擔心自己變得非常情緒化，我試圖保護自己。」另一位4冠核心格林(Draymond Green)則事先看過影片，避免賽前變得太激動。

▲勇士昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森相擁。（圖／達志影像／美聯社）

在滿場溫暖歡迎的氛圍下，夾雜著多年隊友之間的「離情依依」。柯瑞透露，他不確定自己該在什麼時候和湯普森打招呼，「你不知道該怎麼處理這種情況，因為每個人都在努力專注於比賽……我第一次跟他說話是在跳球之前。」

柯瑞說這一戰絕對是特別的回憶，「他打得很出色。觀眾們也看了一場精彩的比賽……這真是無法再更完美了。」湯普森此役命中6顆三分球拿22分，柯瑞則在最後3分鐘連下12分，率隊以3分差取勝。

▲湯普森重返灣區。（圖／達志影像／美聯社）

被問到現在變成對手，是否還保持聯絡，平常強悍的格林也變得感性，「愛在那裡，關係也在那裡。我會在賽季結束後再聯繫——我們都會在洛杉磯……我不會為了追趕Klay而讓自己增加更多白頭髮。」