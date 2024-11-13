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柯瑞吐「最大遺憾」不敢看完K湯致敬影片　格林：賽季結束再聯繫

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)今(13)日與13年搭檔湯普森(Klay Thompson)正面對決，他賽前躲在球員通道小心翼翼看著致敬影片，甚至不敢看完，就怕自己情緒波動。 他賽後坦言這種感覺很奇怪，「沒有什麼能治癒這種感覺，我們都希望能在同一隊結束生涯，但顯然這沒有發生。」

在湯普森今夏轉投獨行俠後，柯瑞曾在社群媒體連發了30張照片，細數這些年的美好回憶，當中有多張僅兩人入鏡的照片，他表示自己會想念K湯並獻上最真摯的祝福， 「去享受打籃球並繼續做你熱愛的事吧！永遠的浪花兄弟，我的兄弟。」

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柯瑞曾公開表示，很難接受湯普森離隊的事實，直到兩人今日以對手的身份對位，他依舊覺得很奇怪，「這永遠會感覺很奇怪，沒什麼能治癒這種感覺。你聽我們談了這麼多年，我們都希望能在同一支球隊結束生涯，但顯然這沒有發生。」無法一起完成終生效力勇士的願望，「咖哩」內心顯然很遺憾。

談到湯普森首次回到大通中心，柯瑞說，「那是我的夥伴，我的朋友，我的兄弟。已經13年了……在場上會有很多互動交流，有些充滿競爭，有些是有趣的。幸運的是，我們都能專注於比賽，然後盡情打球和競爭。」

▲▼勇士昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森相擁。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森相擁。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，柯瑞賽前並沒有在場上觀看向湯普森致敬的影片，他躲到球員通道看了開頭的部分，「如果我在場上看著他，我擔心自己變得非常情緒化，我試圖保護自己。」另一位4冠核心格林(Draymond Green)則事先看過影片，避免賽前變得太激動。

▲▼勇士柯瑞、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士昔日浪花兄弟柯瑞、湯普森相擁。（圖／達志影像／美聯社）

在滿場溫暖歡迎的氛圍下，夾雜著多年隊友之間的「離情依依」。柯瑞透露，他不確定自己該在什麼時候和湯普森打招呼，「你不知道該怎麼處理這種情況，因為每個人都在努力專注於比賽……我第一次跟他說話是在跳球之前。」

柯瑞說這一戰絕對是特別的回憶，「他打得很出色。觀眾們也看了一場精彩的比賽……這真是無法再更完美了。」湯普森此役命中6顆三分球拿22分，柯瑞則在最後3分鐘連下12分，率隊以3分差取勝。

▲▼勇士柯瑞、獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森重返灣區。（圖／達志影像／美聯社）

被問到現在變成對手，是否還保持聯絡，平常強悍的格林也變得感性，「愛在那裡，關係也在那裡。我會在賽季結束後再聯繫——我們都會在洛杉磯……我不會為了追趕Klay而讓自己增加更多白頭髮。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森浪花兄弟格林獨行俠

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