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「既然如此為何要隱瞞？」韓媒轟台灣藏先發　早料到是林昱珉

▲12強熱身賽，中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強熱身賽，中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽13日在台北巨蛋舉行B組預賽首戰，韓媒13日對中華隊隊遲未公布先發投手大肆抱怨，但其實一切按大會規定進行。

韓國此役推出效力於KT巫師隊33歲側投高永表，台灣則派出21歲的亞利桑那3A投手林昱珉先發。韓媒《體育京鄉》 報導，儘管中華隊總教練曾豪駒在前一天記者會沒有公布先發投手，玩起「煙霧彈」，但結果卻相當平淡。

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《體育京鄉》 ，對韓國而言，經驗豐富的高永表被視為對台首戰很可能的先發人選，但台灣方面似乎對此人選有些意外。雖然沒有完全排除高永表先發的可能性，但他們認為郭斌先發的機率更高。

《MHN Sports》在報導中質疑「既然如此為何要隱瞞？...台灣如預期派出左投林昱珉先發對韓」為標題撰寫相關報導。不過其內文提到曾豪駒13日早上公布先發投手，實際上12日晚上已經發布。內文提及，中華隊如預期般林昱珉將先發出戰。據悉，韓國代表隊早已預料林昱珉會擔任先發，因為林昱珉曾在2022杭州亞運預賽中對韓國有過優異投球表現。

韓媒介紹林昱珉今年在響尾蛇2A、3A出賽，合計投104.1局，累計3勝6敗，防禦率4.05，以速球為滑球為主要武器的左投，本季在小聯盟展現快速成長。內文還提到，「雖然林昱珉的國際賽經驗不多，但在亞運對韓國投出無失分的經驗足以帶給他信心。此外，他在U23世界盃也展現穩定的控球和壓制力，迅速躍升為台灣代表性的年輕投手。」

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