大谷翔平50轟有多難？　張育成：他是外太空人來的選手

▲大谷翔平50轟球「夢想高飛」特展開幕記者會，前旅美球星張育成出席。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊舒帆／台北報導

台北101觀景台即日起至2025年3月2日推出「夢想高飛」特展，展出大谷翔平在2024賽季創下的「50轟50盜」紀念球。前旅美球星張育成近距離看到紀念球，認為大谷翔平能達成這項紀錄不可思議，不是這個世界的人，比漫畫還要誇張。

從電視中看到大谷翔平開轟，到今天近距離看到紀念球更有感，張育成笑言，第一個想法是「為什麼不是我」，「能在近距離看到很酷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張育成還記得在大谷翔平剛登上大聯盟時，曾在一壘與他互動，他說：「我們用簡單英文打招呼，他問我認不認識陽岱鋼，我告訴他知道他，但不認識，他是『賢拜』，他聽到『賢拜』就笑了。」

回顧大谷翔平本賽季瘋狂的表現，張育成直呼：「手機打開就看得到，讓人無法想像，比漫畫還要誇張，不知道往後還會有什麼樣的成績，很令人期待。」尤其他也是亞洲人，「真的無法想像，所以只要到最高殿堂，不管是從哪裡來的選手，只要展現出自己的能力就會生存。」

關注大谷翔平達成史無前例的紀錄，難度相當高，張育成也說：「滿想問他如何完成，相信休賽季準備很重要，他為了下個賽季做出很多調整，可能有很多他往年沒有學習到的細節，才有可能有這樣的成就，是外太空來的選手。」

談到大谷翔平的打擊型態，張育成笑言：「我們揮棒軌跡差不多，但等級差很多。心態方面很想向他學習，總是能在球場上自由自在地發揮。」

儘管大谷翔平在世界大賽出現肩膀半脫臼傷勢而動刀，張育成仍看好他明年的表現，「受傷的時候應該不是什麼問題，他不是這個世界的人，受傷時可以增加提升身體素質的訓練，明年或往後球季就會更厲害，我之前受傷時也會練得更壯，避免受傷。」

