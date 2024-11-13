小哈達威「被肘擊頭撞地」坐輪椅退場　全明星老爸目睹他重傷

Tim Hardaway Jr. had to be taken off the court tonight in a wheelchair, after taking an elbow to the face & hitting us head on the hardwood



Prayers to THJ ???????? pic.twitter.com/P2vTnptbZK — NBA Retweet (@RTNBA) November 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

NBA盃今(13)日開打，活塞在主場面對熱火來犯，比賽進行到第3節場上出現驚悚的畫面，32歲資深前鋒小哈達威(Tim Hardaway Jr.)先是遭阿德巴約(Bam Adebayo)肘擊，起身防守又與「英雄哥」希洛(Tyler Herro)發生碰撞，被隊友杜倫(Jalen Duren)誤傷，頭部撞擊地面，最後坐著輪椅退場。

2013年首輪第24順位新秀小哈達威，在本季改披底特律戰袍前，過去5.5季都替獨行俠效力，是達拉斯重要的輪替球員，生涯場均能砍14分、2.9籃板和1.9助攻。來到汽車城後，他扛起先發重任，開季出賽11場，繳出場均12.6分、2.1助攻，未料卻在今日的NBA盃小組賽首戰受重傷。

比賽進行到第3節，小哈達威防守熱火長人阿德巴約時遭到肘擊，哨音並未響起，他倒地後很快又起身防守，試圖製造「英雄哥」希洛的進攻犯規，他身後的隊友杜倫也跳出來補防，3人在空中相撞全倒在地上，過程中小哈達威的頭部直接撞擊地面，他躺在地上掙扎，隊醫趕到場上查看他的狀況，最後他被輪椅推下場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲活塞資深前鋒小哈達威。（圖／達志影像／美聯社）

這驚悚的一幕讓活塞主場球迷嚇傻，值得一提的是，小哈達威的爸爸、昔日NBA 5屆全明星哈達威(Tim Hardaway)也在場邊目睹了兒子受傷，面色相當凝重。

小哈達威離場前打了19分鐘，6投3中貢獻11分、1助攻和1籃板，活塞則浪費前3節拉開的9分領先，被逼入延長賽，還好最終仍以123比121險勝。