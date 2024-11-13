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重光盃四強出爐：壽天迎戰三星　仁善、中平桃園市內戰

▲▼重光盃少棒，高雄壽天打擊開路先鋒徐宇恩，高雄壽天先發投手黃宇謙。（圖／陳重光文教基金會提供）

▲▼重光盃少棒，高雄壽天先發投手黃宇謙（上），高雄壽天打擊開路先鋒徐宇恩（下）。（圖／陳重光文教基金會提供）

▲▼重光盃少棒，高雄壽天打擊開路先鋒徐宇恩，高雄壽天先發投手黃宇謙。（圖／陳重光文教基金會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第16屆重光盃全國少棒錦標賽12日進入複賽，台北市上演「首都內戰」，福林國小與東園國小在大雨中鏖戰近3小時，最終福林11比12敗北。高雄市壽天國小則在單日兩勝，成為賽會2017年後首支闖進四強的「港都之光」。

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福林與東園首戰就上演激戰，前兩局分別爆發4分與5分大局。福林手握1分領先時推出李洋銘把關，以三振化解多次危機，但因雨天球濕滑且體力下滑，逐漸失準陷入落後。福林6局上靠王品惟、林奇諺、陳映捷連續安打灌進5分超前，但終局陳啟盛敲出中外野2分打點再見安打，結束這場2小時47分鐘的鏖戰。

壽天在十六強賽以4比3險勝台中忠孝國小，八強賽則以優異防守7比3力克台東卑南國小。總教練鄭乃介讚許球員守備表現，「打擊其實沒那麼好，都是短程安打，但守備我很有信心。」他提到二壘手曾宥傑、游擊手顏全恩、中外野手陳昱錡都有精彩美技，「平常練習量足夠，才能在重要比賽有表現。」

13日的四強賽將在台北市新生公園棒球場與觀山棒球場F場地同步開打，上午8時由壽天對決宜蘭三星，同時間另有「桃園內戰」仁善對中平。冠軍賽將於下午1點在新生棒球場舉行，新生場的比賽均由Youtube頻道「getwin_sport」直播。

關鍵字： 少棒重光盃福林國小東園國小壽天國小

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