曾頌恩抗韓四番緊張睡不著　陳傑憲：維持緊張感！

▲12強中華隊曾頌恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽將於13日開打，先發第4棒人選有望由近況較佳的曾頌恩擔綱，曾頌恩笑言：「知道之後可能會睡不著，開始有緊張感。」隊長陳傑憲則認為：「他可以繼續保持緊張感，台灣大賽時他表現不錯，期待他在12強賽的表現。」

曾頌恩在台灣大賽打擊率破5成，還拿下MVP，在備戰12強的熱身賽中維持手感，也轟出兩發全壘打。談到第4棒人選，曾豪駒直指曾頌恩：「近況不錯，掌握球的感覺也不錯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾頌恩得知自己是第4棒候選時笑言：「提前告訴我會緊張，晚上可能會睡不著。」儘管U23世界盃也曾扛過中華隊第4棒，不過層級不同。雖然台灣大賽也曾有滿場球迷，披上國家隊戰袍的曾頌恩表示：「意義不同，總冠軍賽是為公司而打，這是為國家而戰。」

隊長陳傑憲則說，「他繼續保持緊張感，對他來說應該會發揮原本的實力，他在台灣大賽前也說過很緊張。每個人準備大賽的模式不同，可以走自己舒服的方式。相信很多人沒打過國際賽，但他們有打過季後賽，戴培峰有亞冠賽、基層國手資歷，根本不用擔心他們。重要的是，短期內要能整合並與對手對決。」

韓國隊派出側投高永表先發，曾頌恩表示，「若要提到類似的投手，應該是類似黃子鵬，出手可能還是有點差別。」回憶U23世界盃對戰韓國的經驗，曾頌恩坦言，「雙方都會盡全力想贏球，會有點火藥味，但都是為了國家。對日本、韓國，都會特別受到關注。」