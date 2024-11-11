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字母哥「埋地雷」惹議　坦圖險受傷還沒哨音氣炸：我可能休6周

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克今(11)日克服上半場雙位數落後，逆轉擊退公鹿收下本季第9勝，第3節卻出現讓綠衫軍球迷冷汗直流的一幕，一哥坦圖(Jayson Tatum)在左側底線出手三分，防守他的字母哥疑似「埋地雷」，沒給他落地的空間，他因此扭到左腳踝，但裁判沒有任何判罰，讓坦圖氣炸，質疑裁判未盡責保護場上球員。

▲▼塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖（右）。（圖／達志影像／美聯社）

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歷經巴黎奧運被美國男籃主帥柯爾(Steve Kerr)「冷凍」後，綠衫軍一哥坦圖開季大爆發，今日作客密爾瓦基一役，他又轟了31分、12籃板和6助攻，率隊在下半場上演逆轉秀，以113比107取勝。

但坦圖下半場吃了一次悶虧，第3節還剩7分21秒，他在左側底線出手三分，落地時踩到了公鹿頭牌安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的腳，因而扭到左腳踝。字母哥未給坦圖落地空間，疑似又「埋地雷」引發爭議。不過裁判當下沒有任何判罰，網路上的綠衫軍球迷火大質疑，「為什麼這不是惡意犯規？」「這確實是惡意犯規，骯髒的動作，骯髒的Giannis！」

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

不幸中的大幸是，坦圖短暫休息後又繼續比賽，綠衫軍主帥馬茲拉(Joe Mazzulla)對裁判沒給字母哥惡意犯規很不滿，「這太荒謬了！不能漏判這種犯規，不能漏判。」

受害的塔圖也直言，「你(裁判)的工作是保護場上的球員，我可能會因此休戰6周，結果卻沒有吹犯規......這種（髒話）真是令人沮喪。」他賽後也在社群媒體上發文，「有些判罰你就是不應該漏掉。」

▲▼塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖（右）。（圖／達志影像／美聯社）

馬茲拉表示，裁判事後承認是他們「漏判」，並誇讚一哥坦圖應對得當，「他沒有讓這件事影響比賽的其餘部分，無論是在進攻端還是防守端。」

塔圖本季出賽11場有7戰都飆破30分，繳出場均30.5分、7.2籃板和4.9助攻，投籃命中率達到47.8%，正打出MVP表現。

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波塞爾提克坦圖綠衫軍

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