運動雲

>

詹皇連2場飆大三元！湖人主場5勝0敗　戴維斯遭戳傷左眼看不清

記者游郁香／綜合報導

湖人今(11)日繼續在主場面對暴龍來犯，受到足底筋膜炎纏身的當家長人戴維斯(Anthony Davis)，第3節中段賞對手火鍋時意外遭戳傷左眼，被迫提前退場，所幸天王詹姆斯(LeBron James)末節聯手里夫斯(Austin Reaves)、海斯(Jaxson Hayes)接管比賽，飆出19分、16助攻和10籃板，率隊以123比103取勝。

紫金軍團今日在主場碰上開季僅拿2勝的暴龍，開賽卻被打出15比9的攻勢，迫使主帥瑞迪克(JJ Redick)喊暫停，隨後里夫斯砍進一記三分，戴維斯則繼續強攻籃下，將分差縮小到1分，可惜節末沒能延續這股氣勢，被米歇爾(Davion Mitchell)命中壓哨球後，陷入26比34、8分落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼湖人天王詹姆斯連2場上演大三元。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯連2場上演大三元。（圖／達志影像／美聯社，下同）

首節表現較沉寂的天王詹姆斯，次節開始發力，跳出來搶分，完成了一記三分打，無奈湖人依舊沒改善失誤和防守問題，被拉開10分差距，還好被拉上先發的瑞迪許(Cam Reddish)和改從替補出發的羅素(D'Angelo Russell)上半場結束前攜手飆三分，讓紫金軍團帶著55比53、2分些微領先進入下半場。

湖人第3節開局又遭反超，陷入9分落後，里夫斯迅速連下5分提振團隊士氣，雙巨頭詹姆斯、戴維斯也加入搶分行列，戴維斯擊敗進攻計時器命中一記三分，並賞給阿巴吉(Ochai Agbaji)一記火鍋，但他在封阻的過程中意外被戳傷左眼，他上季左眼也曾2度遭逢眼角膜擦傷。

▲▼湖人天王詹姆斯連2場上演大三元。（圖／達志影像／美聯社）

戴維斯被迫提前退場，菜鳥射手柯奈特(Dalton Knecht)砍進一顆底角三分，讓湖人保有領先，帶著88比82、6分領先進入決勝節。詹姆斯聯手里夫斯、海斯接管比賽，在戴維斯不在場上時，完美執行進攻戰術，不斷擴大領先，最終以123比103大勝20分，主場戰績提升到5勝0敗。

年底就要滿40歲的詹姆斯，連續2場締造大三元數據，他此役貢獻19分、10籃板和16助攻，成為NBA史上連2場完成大三元的球員中最年長的一位。詹皇近5戰場均助攻達到11次，進入11月份後，他繳出場均25.2分、8.6籃板和11.2助攻，投籃命中率54%、三分命中率50%、罰球命中率87%。

▲▼湖人天王詹姆斯連2場上演大三元。（圖／達志影像／美聯社）

談到在搶籃板上更積極，詹姆斯直言，「如果AD(戴維斯)受傷了，我別無選擇。我必須肩負起更多的責任。」他提到團隊現在更專注於溝通、轉換防守和爭搶防守籃板。

主帥瑞迪克則被問到戴維斯的左眼傷勢，他並未給出進一步的訊息，只說當家長人現在看不清楚，視力有問題。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

古林睿煬有望火腿得標12日揭曉　獅隊端複數年合約留FA大咖陳韻文

古林睿煬有望火腿得標12日揭曉　獅隊端複數年合約留FA大咖陳韻文

湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

味全龍內野有洋將？陳思仲英文名出賽引韓媒關注　稱讚守備實力

味全龍內野有洋將？陳思仲英文名出賽引韓媒關注　稱讚守備實力

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

布朗尼G聯盟首秀「數據全能」　詹皇全家、湖人隊友都到場

布朗尼G聯盟首秀「數據全能」　詹皇全家、湖人隊友都到場

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

看完大谷翔平打擊球迷就離開！弗里曼和貝茲自嘲：我們不重要

悍將洋投羅戈後援3局失2分　12強委內瑞拉2比4不敵巴拿馬

悍將洋投羅戈後援3局失2分　12強委內瑞拉2比4不敵巴拿馬

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

灰熊主力接連因傷倒下　河村勇輝暫緩到G聯盟報到

古林睿煬有望火腿得標12日揭曉　獅隊端複數年合約留FA大咖陳韻文

湖人用羅素換長人？兩交易人選曝　新帥瑞迪克自認是「受虐狂」

味全龍內野有洋將？陳思仲英文名出賽引韓媒關注　稱讚守備實力

冬季聯盟中職分兩隊　球員陣容正式揭曉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1費城再爛下去恐助雷霆獲得樂透籤

2河村勇輝暫緩到G聯盟報到

3古林FA12日揭曉　獅隊留陳韻文

4湖人用羅素換長人？兩交易人選曝

5味全內野洋將？陳思仲引韓媒關注

最新新聞

1詹皇連2場飆大三元！湖人主場5勝0敗

2離開富邦轉戰業餘　于森旭：珍惜

3應援中華隊！超商咖啡買2送2、韓式炸雞下殺

4約基奇37分大三元　領金塊強勢5連勝

5柯瑞狂轟36分向龍頭雷霆「說晚安」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

象迷湧台中挺兄弟封王！　峮峮透露「還不是引退時候」

詹子賢封王遊行談FA決定　坦言：想照自己的心走

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366