詹皇連2場飆大三元！湖人主場5勝0敗　戴維斯遭戳傷左眼看不清

Anthony Davis went down as he grabbed his eye after blocking this shot.



Hope he's okay ????pic.twitter.com/IcDjPFKTHx — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 11, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人今(11)日繼續在主場面對暴龍來犯，受到足底筋膜炎纏身的當家長人戴維斯(Anthony Davis)，第3節中段賞對手火鍋時意外遭戳傷左眼，被迫提前退場，所幸天王詹姆斯(LeBron James)末節聯手里夫斯(Austin Reaves)、海斯(Jaxson Hayes)接管比賽，飆出19分、16助攻和10籃板，率隊以123比103取勝。

A season-high 16 AST for @KingJames ????



Part of his 3rd triple-double of the year (19 PTS / 10 REB) and the @Lakers 6th win! pic.twitter.com/szULeLaWMh — NBA (@NBA) November 11, 2024

紫金軍團今日在主場碰上開季僅拿2勝的暴龍，開賽卻被打出15比9的攻勢，迫使主帥瑞迪克(JJ Redick)喊暫停，隨後里夫斯砍進一記三分，戴維斯則繼續強攻籃下，將分差縮小到1分，可惜節末沒能延續這股氣勢，被米歇爾(Davion Mitchell)命中壓哨球後，陷入26比34、8分落後。

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▲湖人天王詹姆斯連2場上演大三元。（圖／達志影像／美聯社，下同）

首節表現較沉寂的天王詹姆斯，次節開始發力，跳出來搶分，完成了一記三分打，無奈湖人依舊沒改善失誤和防守問題，被拉開10分差距，還好被拉上先發的瑞迪許(Cam Reddish)和改從替補出發的羅素(D'Angelo Russell)上半場結束前攜手飆三分，讓紫金軍團帶著55比53、2分些微領先進入下半場。

湖人第3節開局又遭反超，陷入9分落後，里夫斯迅速連下5分提振團隊士氣，雙巨頭詹姆斯、戴維斯也加入搶分行列，戴維斯擊敗進攻計時器命中一記三分，並賞給阿巴吉(Ochai Agbaji)一記火鍋，但他在封阻的過程中意外被戳傷左眼，他上季左眼也曾2度遭逢眼角膜擦傷。

戴維斯被迫提前退場，菜鳥射手柯奈特(Dalton Knecht)砍進一顆底角三分，讓湖人保有領先，帶著88比82、6分領先進入決勝節。詹姆斯聯手里夫斯、海斯接管比賽，在戴維斯不在場上時，完美執行進攻戰術，不斷擴大領先，最終以123比103大勝20分，主場戰績提升到5勝0敗。

年底就要滿40歲的詹姆斯，連續2場締造大三元數據，他此役貢獻19分、10籃板和16助攻，成為NBA史上連2場完成大三元的球員中最年長的一位。詹皇近5戰場均助攻達到11次，進入11月份後，他繳出場均25.2分、8.6籃板和11.2助攻，投籃命中率54%、三分命中率50%、罰球命中率87%。

談到在搶籃板上更積極，詹姆斯直言，「如果AD(戴維斯)受傷了，我別無選擇。我必須肩負起更多的責任。」他提到團隊現在更專注於溝通、轉換防守和爭搶防守籃板。

主帥瑞迪克則被問到戴維斯的左眼傷勢，他並未給出進一步的訊息，只說當家長人現在看不清楚，視力有問題。