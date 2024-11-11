誰最有機會簽下佐佐木朗希　大聯盟官網分析：錢不是主要考量

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒千葉羅德海洋隊上周六宣布將讓佐佐木朗希進行挑戰美國職棒入札，在美職引起了巨大轟動和興奮，各球隊紛紛開始思考招攬這位23歲右投手的可能性，大聯盟官網分析哪一隊是最有希望網羅到佐佐木朗希的球隊。

佐佐木朗希今年挑戰美職，與去年山本由伸以自由球員身分，最後以3.25億美元簽約洛杉磯道奇隊的情況不同，佐佐木的簽約競爭不會有9位數的合約。「這不是一個像山本由伸那樣的情況。」一位美國聯盟高管說，「當他選擇球隊時，金錢不會是主要考量。」

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由於佐佐木朗希受到年齡小於25歲，且在外國大聯盟未達6年服務年限，只能簽小聯盟合約，並受大聯盟國際業餘簽約獎金池規則限制，合約金額會有上限。

大谷翔平在2017年面臨了類似情況，最終以231.5萬美元簽約天使隊。如果佐佐木未曾在小聯盟待過，他將在2030年賽季前受到球隊控制。

佐佐木在日本的前4個賽季中有2.02防禦率，立即成為今年冬季最受關注的自由球員之一。但他不像索托由於預期的合約要求，可能會限制市場上只有少數幾支球隊有能力競爭，佐佐木的國際業餘身份使得幾乎每支球隊都有可能參與競爭。

「球隊將不得不推銷自己，而不是單純寫最大的支票。」一位美國聯盟高管說。「這仍然可能不是一個公平的競爭，因為並非每支球隊都具備他所尋求的條件，但薪資規模並不一定是最重要的。」

目前不清楚佐佐木何時會進行入札，這將啟動他與大聯盟球隊簽約的45天窗口期，雖然通常需要幾周時間來完成這一過程。國際簽約期每年從1月15日到12月15日，因此如果佐佐木在12月進行入札，他可以在1月15日或之後簽約，屆時所有球隊將擁有各自國際獎金池的全部資金。

雖然大聯盟的每支球隊都希望將佐佐木加入其投手輪值中，但高管們認為道奇隊和教士隊是最有可能簽下他的。

「這不是一場兩支球隊的競賽。」一位國聯高管說。「但這兩支球隊是最有可能的著陸點。」

洛杉磯去年簽下了大谷翔平和山本由伸，迅速成為日本最受歡迎的球隊。但佐佐木在上屆世界棒球經典賽中與教士隊投手達比修有建立了密切的關係，可能讓教士隊在招募中佔有優勢。

一位消息人士稱，最有可能簽下佐佐木的球隊是西海岸球隊，以及過去曾簽約日本球員的球隊。除了道奇隊和教士隊外，巨人隊、洋基隊、大都會隊、藍鳥隊、小熊隊和遊騎兵隊也被高管們提及。

大都會隊、洋基隊和小熊隊是對佐佐木進行廣泛偵查的球隊之一，他們的比賽吸引了數十名球探觀賽。

一位認為道奇隊和教士隊是簽下佐佐木的共同熱門的美國聯盟高管表示，大都會可能也不會落後太多。「在東海岸球隊中，我認為大都會隊最有可能。」這位高管說。

佐佐木超過90英里速球和令人垂涎的滑球讓大聯盟球隊夢想著他成為一號先發投手的潛力，儘管一位高管指出他的局數不足，在羅德隊的四個賽季中只有2次超過100局，2022年創下了職業生涯最高的129.1局，這將是他下賽季到大聯盟時需要考慮的因素。

此外，他在2024年由於手臂和斜肌受傷缺席了一段時間，只有18場先發、投了111局。

「他對大聯盟打者來說將非常難對付。」國聯高管說。「但無論誰簽下他，都不應該指望他一開始就成為一個能投200局。」