夢想家擊退新北國王穩坐TPBL龍頭　林書豪僅7分全隊三分狂打鐵

▲夢想家馬建豪、新北國王林書豪。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家本季僅在客場輸給新北國王，主場依舊維持全勝紀錄，分居聯賽1、2名的兩隊，今日在台中洲際迷你蛋碰頭，夢想家上半場就拉開14分差距，終場以87比76收下近6戰第5勝，將連勝紀錄推進到第3場，穩坐TPBL龍頭。

夢想家本季「最大咖」新援蔣淯安持續因膝傷高掛免戰牌，何時能迎來本季首秀還是未知數，「夢想小跑車」林俊吉則在10月底遭逢左腳踝傷勢，腳踝韌帶撕裂、右側股外四頭肌也有拉傷和撕裂的狀況，他日前已退出亞洲盃資格賽，儘管少了兩名後場大將，夢想家團隊表現依舊穩定。

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▲夢想家馬建豪（右）。（圖／TPBL提供）

夢想家今日在主場面對新北國王來犯，雙方前一次對決，國王以88比81將勝利留在新北，不過夢想家很快在此戰復仇，在對手三分瘋狂打鐵，前2節合計12投2中之下，上半場拉開48比34、14分領先，下半場也沒給國王逆轉的機會，貝奇與簡浩攜手飆外線，終場以87比76拉出一波3連勝。

夢想家洋將貝奇和霍爾曼此戰各砍下18分；馬建豪攻下14分是本土最高，他此戰再度請纓防守偶像林書豪，他賽後感謝教練團給他機會，學習防守像豪哥這樣優秀的球員；帥哥射手簡浩則貢獻10分，包括關鍵時刻穩定軍心的三分彈。

林書豪此戰手感低迷，14投3中只有7分進帳，三分更是6投全部落空，國王外線完全失準，三分合計26投4中，全隊最高分是林書緯，他飆出21分、6助攻和6籃板，外帶2抄截；曼尼高則繳出15分、11籃板的雙十數據。

▲新北國王林書豪。（圖／TPBL提供）