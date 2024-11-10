灰熊一哥莫蘭特「空中接力」出意外　傷勢情況曝光將缺席數周

▲灰熊一哥莫蘭特受傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）在台灣時間7日面對湖人的比賽中傷到右腿筋，今天（10日）傷勢有進一步的更新，球團確認他因後側髖部半脫位，並有多處1級骨盆肌肉拉傷，將缺席數周，復出時間會按周評估。

傷勢的起因源自7日面對湖人的比賽，第3節時，莫蘭特試圖完成空中接力，起跳在空中時，與湖人球員相撞，造成右臀極度屈曲。

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BREAKING: Memphis Grizzlies’ Ja Morant will be sidelined for at least a week after imaging revealed a posterior hip subluxation, along with multiple associated Grade 1 pelvic muscle strains.



Morant hurt himself after going up for an alley-oop & landing awkwardly.



Get well soon,… pic.twitter.com/OMTa89OMXq — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 9, 2024

昨天（9日）莫蘭特在灰熊戰勝巫師的比賽被拍到拄著拐杖，說明傷勢有一定的嚴重性。根據最新的傷病報告，他的部分後側髖部半脫位，並伴有多處1級骨盆肌肉拉傷。

灰熊球團表示，將根據莫蘭特「恢復狀況」更新回歸時間。灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）表示，進一步診斷後發現，莫蘭特的傷勢主要集中在髖部，預計今日還會再回診。

莫蘭特去年因2度亮槍被NBA禁賽25場，上季復出後僅打了9場比賽，就因肩膀重傷而報銷。本賽季前8場比賽，他場均能得20.6分，灰熊目前戰績6勝4負，排在西區第6。

灰熊還有另外2名先發球員受傷，史馬特（Marcus Smart）右腳踝扭傷，班恩(Desmond Bane)則是右側腹斜肌拉傷，2人在同一場比賽中受傷，自11月1日起，按周評估回歸時間。