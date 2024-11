灰熊一哥莫蘭特「空中接力」出意外　傷勢情況曝光將缺席數周

▲灰熊一哥莫蘭特受傷。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)在台灣時間7日面對湖人的比賽中傷到右腿筋,今天(10日)傷勢有進一步的更新,球團確認他因後側髖部半脫位,並有多處1級骨盆肌肉拉傷,將缺席數周,復出時間會按周評估。

傷勢的起因源自7日面對湖人的比賽,第3節時,莫蘭特試圖完成空中接力,起跳在空中時,與湖人球員相撞,造成右臀極度屈曲。

